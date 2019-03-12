Son Dakika Haberleri: Kadınlar Şehzadelerpark'a Hayran Kaldı

Kadınlar Şehzadelerpark'a Hayran Kaldı

47 dakika önce

Şehzadeler Belediyesinin ilçedeki kadınlara özel başlattığı kültür gezileri kapsamında Tekeliler, Tepecik ve Gökbel mahallelerinden gelen 110 kadın Şehzadelerpark'ı gezdi.

Kadınlar Şehzadelerpark'a Hayran Kaldı, System.String[]
Şehzadeler Belediyesinin ilçedeki kadınlara özel başlattığı kültür gezileri kapsamında Tekeliler, Tepecik ve Gökbel mahallelerinden gelen 110 kadın Şehzadelerpark'ı gezdi. Geziye katılan kadınlar görevli rehberler eşliğinden Şehzadelerpark'taki eserleri gezip tanıma fırsatı buldu.

Şehzadeler Belediyesi tarafından ilçede yaşayan kadınlara yönelik başlatılan Kültürel geziler kapsamında Tekeliler, Tepecik ve Gökbel mahallelerinden 110 kadın, geçtiğimiz gün resmi açılışı yapılan Şehzadelerpark'ı gezdi. Görevli rehberler eşliğinde Şehzadelerpark'ta bulunan eserleri tanıyan kadınlar, düzenlenen gezi nedeni ile Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e teşekkür etti. Şehzadelerpark projesini çok beğendiklerini ifade eden kadınlar, birçok tarihi eseri Miniaşehzadeler sayesinde yakından tanıma fırsatı bulduklarını belirtti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Tekeliler, Tepecik ve Gökbel mahallelerinden Şehzadelerpark'ı gezmeye gelen kadınlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Özellikle kırsal mahallelerde yaşayan kadınların Şehzadelerpark'ı gezip görmeleri için kadınlara yönelik gezi projesini başlattıklarını ifade eden Başkan Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak özellikle kırsal mahallelerimizde yaşayan kadınlarımızın şehrimizin kültürel mekanlarını tanıması ve görmesi amacı ile sadece kadınlarımıza yönelik kültürel geziler düzenliyoruz. Bu kapsamda bugün şehrimizin en gözde yerlerinden olan Şehzadelerpark'ta kadınlarımızı misafir ediyoruz" dedi.

Başkan Çelik gezi sonrasında 3 mahalleden gelen kadınlarla birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:32 Kaynak: İHA

Tepecik, Şehzadeler, Güncel
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