Kadir İnanır ameliyat edildi - Son Dakika

"Üniversite hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır'ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir."

Alef devam dedi! Bu kez İmirzalıoğlu değil, Mucize Doktor var