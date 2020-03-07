Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşun 100'ncü yılı törenlerle kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşun 100'ncü yılı törenlerle kutlandı - Son Dakika

Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşun 100'ncü yılı törenlerle kutlandı

6 saat önce

Kadirli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşun 100'ncü yılı törenlerle kutlandı, System.String[]

Kadirli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Andırın Caddesi'nde karşılanan temsili Kuva-i Milliye ekibine çiçek verilen törende kortej yürüyüşü yapıldı.

Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Buradaki törende Kaymakam Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve diğer ilgililer, herkesin bayramını kutladı.

Tarhan, yaptığı konuşmada, Çukurova'nın hürriyet ve istiklal güneşinin 7 Mart'ta Kadirli'den doğduğunu belirterek, "Hemşehrilerimin 7 Mart kurtuluş bayramını en içten dileklerimle kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle anıyor, hepinize saygılar sunuyorum." diye konuştu.

Şiirlerin okunduğu kutlamalarda Osmaniye Belediyesi mehteran takımı konser verdi.

Mustafa Kemal Atatürk, Hükümet, Andırın, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tampon bölgede Yunan zulmü aralıksız devam ediyor
İletişim Başkanı Altun'dan ateşkes açıklaması: Rejimin ihlal etmesine izin vermeyeceğiz Son Dakika: Çin'de koronavirüs hastalarının tutulduğu karantina oteli çöktü: 70 kişi enkaz altında kaldı KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı

Son Dakika Haberleri
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?
15:35 Hakan Taşıyan satırla Maraş dondurması kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 19:03:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşun 100'ncü yılı törenlerle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]