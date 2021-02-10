Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir kez daha koronavirüs gündemi ile toplandı. Herkesin merak ettiği soruların başında kısıtlamalarda bir gevşeme olup olmayacağı, yüz yüze eğitim ile ilgili yeni tavsiyeler ve vaka sayıları vardı.
Bakan Koca kapalı restoran ve kafelerde bir gevşeme olup olmayacağı sorusuna da yanıt verdi. Koca, "Salgının seyri bunu belirleyecek. Mart ayından itibaren, iller bazında vaka sayısına göre bir takım kısıtlamaları kaldırmak gevşetmek ya da artırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde açıklamış oluruz. Bölgesel bazda iller bazında bazı kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir. Öneri olarak bunu sunacağımızı söyleyebilirim" dedi.
Yüz yüze eğitim konusuna da değinen Koca, "Bu konuyla ilgili Bilim Kurulumuz görüşüyor. Bu hafta bu konuyla ilgili bir cevap vermiş olacağız. Salgının geldiği seyir vakalarının artış içinde olduğu şeklinde. Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında, bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim. Yüz yüze eğitime geçecek okullar için MEB'den listeleri aldık, ay sonuna doğru eğitime başlayacak öğretmenlerimizi aşılama takvimine alacağız." açıklamasını yaptı.Son Dakika: Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak Son Dakika: Kısıtlamalar esnetilecek mi? Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini paylaştı Son Dakika: Türkiye'de 10 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 95 kişi vefat etti, 8 bin 642 yeni vaka tespit edildi Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor
Son Dakika › Ekonomi › Kafe ve restoranlar açılacak mı? Bakan Koca, ilk kez bir tarihi işaret etti - Son Dakika Ekonomi