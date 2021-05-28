Üye Girişi
KAĞITHANE'DE 2'NCİ MİLLET KIRAATHANESİ AÇILDI - Son Dakika

KAĞITHANE'DE 2'NCİ MİLLET KIRAATHANESİ AÇILDI

28.05.2021 12:55
KAĞITHANE'DE 2'NCİ MİLLET KIRAATHANESİ AÇILDI, System.String[]

? Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in sözünü verdiği projelerinden Millet Kıraathanelerinin ikincisi Hamidiye Mahallesi'nde açıldı.

? Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in sözünü verdiği projelerinden Millet Kıraathanelerinin ikincisi Hamidiye Mahallesi'nde açıldı. İlki geçen yıl Emniyetevleri Mahallesi'nde açılan Millet Kıraathanesi'nin ikincisi Hamidiye Mahallesi'nde hizmete başladı. Hamidiye Gençlik Merkezi'nde bulunan Millet Kıraathanesi'nin içinde 10 bine yakın kaynak kitap bulunuyor.

Hamidiye Gençlik Merkezi'nin önünde yapılan açılış programına, AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

150 ÖĞRENCİ AYNI ANDA DERS ÇALIŞABİLECEK

Hamidiye Millet Kıraathanesi'nde 150 öğrenci aynı anda ders çalışabilecek, araştırmalarını yapabilecek. Kıraathane, özellikle öğrencilerin kaynak kitap arayışında yeni adresi olacak. İçerisinde binlerce roman, eğitim, araştırma, bilim, inceleme, edebiyat ve daha pek çok türde kitabı barındırıyor.

Her yaştan vatandaşın faydalanacağı tesiste kitap okuma alanları, toplantı salonları, sunum ve söyleşi bölümleri yer alıyor. Ayrıca ücretsiz internet, çay ve çorba ikramları da pandemi sonrası normal dönemde yer bulacak.

ÜÇ KUŞAK BİR ARADA

Kıraathane'nin yer aldığı Hamidiye Gençlik Merkezi'nde ayrıca Çocuk Yuvası ve Yaşlılar Evi de var. Böylece üç kuşak aynı anda tek bir merkezde hem çeşitli eğitim faaliyetlerine katılacak hem de birbirleriyle iletişim kurarak sosyalleşecek.

Açılış programında konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin şunları söyledi:

'Geniş ve ferah bir ortama sahip olan mekanımız ile misafirlerimizin bilgisayar destekli araştırmalarını yapabilmelerini, Wi-Fi hizmeti ile bilgiye hızlı ulaşmalarını ve ödevlerini güvenilir kaynaklar üzerinden gerçekleştirmelerini sağlıyoruz. Toplantı odamızla grup ödevleri ve çeşitli toplantılar için imkan sağlıyor, ders çalışırken çeşitli ikramlar sunarak zamandan tasarruf etmelerini sağlayacak nezih bir ortam sunuyoruz.'

'MİLLETİMİZ HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR'

Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç da 'Milletimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. İnşallah daha iyi projeleri de sizin hizmetinize sunarız. Var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Projeyi çok beğendim. Mahalle sakinlerimiz, gençlerimiz de sonuçtan memnun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk ise 'Kağıthane'de 2 yıl içinde birçok proje, açılış gerçekleşti. Biz böyle açılışları, hizmetleri gördükçe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kağıthane'deki yol arkadaşları olarak çok mutlu oluyoruz. Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin'e çok teşekkür ediyorum. Bisiklet yolu projesi de devam ediyor, gençlerimiz o projeyi de merakla bekliyor. İlçemize ayrı bir değer katacağını düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

KAĞITHANE'DE 2'NCİ MİLLET KIRAATHANESİ AÇILDI
KAĞITHANE'DE 2'NCİ MİLLET KIRAATHANESİ AÇILDI
KAĞITHANE'DE 2'NCİ MİLLET KIRAATHANESİ AÇILDI
KAĞITHANE'DE 2'NCİ MİLLET KIRAATHANESİ AÇILDI

Mevlüt Öztekin, Kağıthane, Hamidiye, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE 2'NCİ MİLLET KIRAATHANESİ AÇILDI - Son Dakika


Son Dakika

Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Pandemi kısıtlamaları yüzünden evlenemeyen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ön balayına çıktı Pandemi kısıtlamaları yüzünden evlenemeyen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ön balayına çıktı Batuhan Karadeniz, Batuhan Karadeniz, "Galatasaray için boş kağıdı imzalarım" dediği iddialarını yanıtladı: Böyle bir açıklamam yok! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Leyla Aydemir davasında kan donduran ses kaydı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasında kan donduran ses kaydı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi

Son Dakika Haberleri
13:09 Yasin Börü davasında, 20 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
13:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışa dakikalar kala Taksim Camii paylaşımı yaptı
13:08 Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar
13:06 Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı
12:07 Pandemi kısıtlamaları yüzünden evlenemeyen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ön balayına çıktı
12:06 Bakan Elvan'ın ekonomi mesajı dikkat çekti: Kısa vadeli kazanımlar uğruna uzun vadeli hedeflerden asla geri adım atmayacağız
12:05 İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu: Haziran, temmuz ve ağustosu rahat geçireceğiz
11:45 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, sıkı parasal duruş vurgusu yaptı: Oynaklıklara karşı tampon işlevi görecek
11:38 Batuhan Karadeniz, "Galatasaray için boş kağıdı imzalarım" dediği iddialarını yanıtladı: Böyle bir açıklamam yok!
11:08 Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışa dakikalar kala Taksim Camii paylaşımı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışa dakikalar kala Taksim Camii paylaşımı yaptı         
13:09
Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı         
13:07
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, denize uçtu: 5 yaralı Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, denize uçtu: 5 yaralı         
11:43
Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi         
11:37
Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu! Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!         
11:16
Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47 Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47         
11:00
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler         
10:10
Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı         
10:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor         
09:35
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Başarılı oyuncu Arzum Onan, imaj değiştirdi! Kısacık saçlarıyla Instagram'ı salladı Başarılı oyuncu Arzum Onan, imaj değiştirdi! Kısacık saçlarıyla Instagram'ı salladı         
09:08
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi         
22:46
Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu         
17:31
Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş         
17:28
Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 13:12:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KAĞITHANE'DE 2'NCİ MİLLET KIRAATHANESİ AÇILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement