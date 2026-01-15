Kağıthane'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Öldü

Kağıthane'de aracını park ederken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Hamidiye Mahallesi'nde Burak Tunçel (26), aracını park etiği esnada uzun namlulu silahla saldırıya uğradı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tunçel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
