Kağıthane Sadabad Viyadüğü'nde bir otomobil alev alev yandı

Kağıthane Sadabad Viyadüğü üzerinde seyir halinde olan bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevlerin yükseldiği aracın o anları kameraya yansırken, otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay saat 15.00 sıralarında Kağıthane Sadabad Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede alev alevler içerisinde kalan otomobilden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler içerisinde kalan otomobil söndürüldü. Yanan otomobilden yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken trafik de bir süreliğine yoğunluk oluştu.

Can kaybının yaşanmadığı yangında otomobil, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL