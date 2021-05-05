Kağızman'daki doğal gaz çalışmaları değerlendirildi - Son Dakika

Kağızman'daki doğal gaz çalışmaları değerlendirildi

05.05.2021 14:59
Kağızman'daki doğal gaz çalışmaları değerlendirildi, System.String[]

Kars'ın Kağızman ilçesine getirilecek doğal gaz çalışmalarıyla ilgili Boru Hatları ve Petrol Taşıma AŞ yetkilileriyle toplantı gerçekleştirildi.

Kars'ın Kağızman ilçesine getirilecek doğal gaz çalışmalarıyla ilgili Boru Hatları ve Petrol Taşıma AŞ yetkilileriyle toplantı gerçekleştirildi.

Kağızman Kaymakamlığında düzenlenen toplantıya, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Kağızman Kaymakam Vekili Turan Soğukoluk, Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) yetkilileri katıldı.

Milletvekili Arslan, toplantının ardından yaptığı konuşmada, doğal gaz çalışmalarının iyi bir aşamaya geldiğini ifade ederek, "Bu sene detay mühendislik projeleri hazırlandıktan sonra artık yapım sürecine geçilecek. Yılın son çeyreğinde inşallah yapım süreci başlayacak. BOTAŞ komisyonu burada çalışmalarını yürütüyor. Bu yılın sonuna doğru kışa girerken şehir merkezindeki kamu kurumları ve binalar doğal gazla ısınır hale gelecek ve önümüzdeki yılın kışında ise şehrin tamamına inşallah dağıtım firmamız marifetiyle doğal gaz verilebilir hale gelecek." diye konuştu.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç ise AK Parti hükümetleri döneminde birçok çalışmanın yapıldığını anlatarak, "Şimdi herkesin şehri, dünyayı görmesi eskisinden daha kolay ve hızlı. Tabi buralarda gördüğü yaşantının bir kısmını kendi yaşadığı bölgede görmek istiyor, kırsalı yaşanabilir, sürdürülebilir standartları yükselmiş olmasını istiyor. Doğal gaz da onu sağlayacak en önemli enstrümanlardan bir tanesi. Temiz mekanlarda rahat ulaşabildiği temiz bir enerjiyi kullanmak istiyor. Kars'ta bazı ilçelerimiz bu imkana kavuştu." ifadelerini kullandı.

Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız da doğal gazın ilçede bir ihtiyaç olduğuna işaret ederek, "Kısa sürede doğal gazı kullanacağımıza inancımız tam. Yıllardır emek sarf ediliyor. Bize düşen görevde gerekeni yapacağız, doğal gaza kavuşarak ilçemizi güzel yerlere taşımaya devam edeceğiz." dedi.

Kağızman, Doğalgaz, Petrol, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kağızman'daki doğal gaz çalışmaları değerlendirildi - Son Dakika


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