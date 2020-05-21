KAHRAMANMARAŞ 400 TORUNLU NİNE, 125 YAŞINDA KORONAYI YENDİ - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ 400 TORUNLU NİNE, 125 YAŞINDA KORONAYI YENDİ

KAHRAMANMARAŞ'ta, yaşayan 13 çocuk, torunları, torunlarının torunları ve torunlarının çocukları ile 400 torun sahibi olan 125 yaşındaki Eşe Gelebek, yakalandığı koronavirüsü de yenmeyi başardı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, yaşayan 13 çocuk, torunları, torunlarının torunları ve torunlarının çocukları ile 400 torun sahibi olan 125 yaşındaki Eşe Gelebek, yakalandığı koronavirüsü de yenmeyi başardı. Kimlikteki yaşı ile dünyanın şu ana kadar koronavirüsü yenen en yaşlı insanı olma özelliğini taşıyan Eşe Gelebek'in uzun yaşamın sırrını ise yörük olmasından dolayı organik beslenmesine borçlu olduğu belirtildi. Eşi 50 yıl önce vefat eden ve en küçük çocuğunun yanında yaşamını sürdüren Eşe Gelebek, resmi kayıtlara göre 40 gün sonra 126 yaşına girecek.

Yörük bir ailenin kızı olarak Aydın'da doğan ve Kahramanmaraş'ta oğlu Hamdullah Gelebek ile yaşayan Eşe Gelebek, nüfus kayıtlarına göre 1 Temmuz 1894 doğumlu. 40 gün sonra 126'ncı yaşını kutlayacak olan 13 çocuk annesi Eşe Gelebek, 20 Nisan'da yüksek ateş şikayetiyle Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada çekilen tomografisinde koronavirüs teşhisi konulan yaşlı kadının hemen tedavisine başlandı. Bir haftası yoğun bakım olmak üzere iki haftalık tedavinin sonunda Eşe Gelebek, koronavirüsü yenmeyi başardı. Sağlık çalışanlarını da şaşırtan Eşe Gelebek, yaşı itibariyle 113 yaşındaki İspanyol Maria Branyas'ın elindeki koronavirüsü yenen dünyanın en yaşlı insanı unvanını da almış oldu.

"HASTANEDE İYİ BAKTILAR"

Virüsün nasıl bulaştığı tespit edilemeyen ve hastaneden taburcu olduktan sonra birlikte yaşadığı oğlu Hamdullah'ın evine dönen Eşe Gelebek, burada da 14 gün karantinaya alındı. Karantina sürecinde Eşe Gelebek'in bulunduğu odaya gelini Meyrem Gelebek dışında kimse girmedi ve her girişinde eldiven ile maske kullandı. Sağlığına kavuşmasına katkı sağlayan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Eşe Gelebek, "Bana hastanede iyi baktılar. Hemşireler iyi ilgilendiler, iyi baktılar. Hastalığı yendim" dedi.

'TORUNLARIN ÇOCUKLARIYLA TORUN SAYISI 400'Ü BULUR'

Eşe Gelebek'in 13 çocuğunun en küçüğü olan Hamdullah Gelebek, annesinin torununun torununun çocuğunu gördüğünü söyledi. Annesinin uzun ömürlü olmasının nedeninin yörük olması ve hayatı boyunca doğal gıdalar tüketmesinden kaynaklı olduğunu ifade eden Hamdullah Gelebek, "Annemin yüksek ateşi vardı. Ambulans çağırdık ve hastaneye kaldırdık. Burada yapılan testlerden sonra anneme koronavirüs teşhisi koydular. 7-8 gün yoğun bakımda kaldı, 5-6 gün de normal serviste kaldı. Taburcu olduktan sonra 14 gün de evde izole ettik. Şu anda herhangi bir sıkıntısı yok. Anemin 13 çocuğu ve 83 torunu var. Torunları, torunlarının torunları ve onların çocuklarını da sayarsak torun sayısı 400'ü bulur" diye konuştu.

"DOĞAL BESLENİP, SÜT, PEYİR VE YOĞURT YERDİ"

Eşe Gelebek'in tüm ihtiyaçlarını gören ve onunla yakından ilgilenen gelini Meyrem Gelebek de kayınvalidesinin yaşına göre çok sağlıklı olduğunu söyledi. Koronavirüsü yenen kayınvalidesinin sağlığının iyi olduğunu anlatan Meyrem Gelebek, "Başka bir rahatsızlığı yok çok şükür. 30 yıldan beri beraberiz, sağlığı iyiydi. Biz yörüğüz, konup göçenleriz yani. Gençliğinde hep doğal beslenmiş, süt, yoğurt ve peynir yerlermiş. Şimdiye kadar iyiydi, bir gün rahatsızlandı, ateş çıktı titremeyle beraber. 20 Nisan'da götürdüler, 'Koronavirüs' dediler. Bir hafta yoğun bakımda kaldı, bir hafta da serviste yattı ondan sonra taburcu oldu. Şükür şu anda iyi. 14 gün de evde izole ettik. Çok şükür tansiyon, kalp, şeker gibi kronik bir rahatsızlığı yok" dedi.

KAHRAMANMARAŞ 400 TORUNLU NİNE, 125 YAŞINDA KORONAYI YENDİ

Kahramanmaraş, Koronavirüs, Torun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 08:44 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ 400 TORUNLU NİNE, 125 YAŞINDA KORONAYI YENDİ - Son Dakika

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