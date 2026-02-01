Kahramanmaraş\'ta Cami Yangını

Kahramanmaraş'ta meydana gelen yangın sonrası cami kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesi Doluca Mahallesi'nde elektrik tesisatından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine kısa sürede müdahale edildi.

Yapılan müdahale ile yangın söndürülürken yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Camide maddi hasar meydana geldi. - KAHRAMANMARAŞ