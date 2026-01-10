Kahramanmaraş'ta Fuhuş Operasyonu - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta Fuhuş Operasyonu

10.01.2026 16:19
Jandarmanın operasyonunda fuhşa zorlayan 11 kişi tutuklandı, 16 kişi gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ'ta jandarmanın özel ekibi tarafından deşifre edilen ve işlettikleri masaj salonlarında çalışanları fuhşa zorlayan suç örgütüne yönelik operasyon gözaltına alınan, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta ihbar sonrası harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı, özel bir ekip kurarak fuhşa zorlayan suç örgütünü deşifre etti. Aylar süren takip sonunda örgütün F.T. (50) ve M.U.Ç. (37) tarafından yönetildiği, il merkezinde 5 farklı masaj salonu işlettiği, buralarda masaj adı altında para karşılığında fuhuş yaptırıldığı, çalışmak istemeyenlerin de zorla fuhşa zorlandığı belirlendi.

4 İLDE OPERASYON

6 Ocak'ta Kahramanmaraş, Hatay, Ankara ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında 1 avukatın da olduğu 16 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda; 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, 3 dizüstü bilgisayar, çok miktarda para, para sayma makinesi ile bilgisayar harddiski ele geçirildi. Jandarmaya götürülen şüphelilerden 2'si sorgularının ardından serbest bırakılırken, 14'ü 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak yönetmek', 'İnsan ticareti yapmak' ve 'Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, kolaylaştırmak, fuhşa aracılık etmek, fuhuş için yer temin etmek' suçlarından adliyeye sevk edildi. Aralarında örgüt yöneticileri F.T. ve M.U.Ç.'nin de olduğu 11 kişi tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

