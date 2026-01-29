Kahramanmaraş\'ta Kaçak Telefon Operasyonu

Kahramanmaraş'ta polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin lira olan bin 422 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, cep telefonu kaçakçılığıyla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen bir adrese operasyon yapıldı. Operasyonda, 1 şüpheli yakalandı, bin 422 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Telefonların yaklaşık değerinin 3 milyon 500 bin lira olduğu belirlendi.

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şüpheli hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ