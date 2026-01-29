Kahramanmaraş'ta Kaçak Telefon Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta Kaçak Telefon Operasyonu

Kahramanmaraş\'ta Kaçak Telefon Operasyonu
29.01.2026 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polis, 3.5 milyon lira değerinde 1,422 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin lira olan bin 422 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, cep telefonu kaçakçılığıyla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen bir adrese operasyon yapıldı. Operasyonda, 1 şüpheli yakalandı, bin 422 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi. Telefonların yaklaşık değerinin 3 milyon 500 bin lira olduğu belirlendi.

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şüpheli hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Cep Telefonu, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta Kaçak Telefon Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanırsın CIA ajanı Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar Sanırsın CIA ajanı! Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar
Kolombiya’da içinde 16 kişinin bulunduğu küçük uçak radardan kayboldu Kolombiya'da içinde 16 kişinin bulunduğu küçük uçak radardan kayboldu
İzmir’de evde çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzmir'de evde çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Komşu ülke, “Yardımları keserim“ diyen Trump’a resti çekti Komşu ülke, "Yardımları keserim" diyen Trump'a resti çekti
Fitch, bazı Türk bankalarının kredi notu görünümlerini yükseltti Fitch, bazı Türk bankalarının kredi notu görünümlerini yükseltti
Esat Yontunç’un test sonucu negatif çıktı Esat Yontunç'un test sonucu negatif çıktı

20:47
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmama isteğimi kabul etti
Trump: Putin, aşırı soğuklar nedeniyle Kiev ve diğer kentleri 1 hafta boyunca vurmama isteğimi kabul etti
20:15
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
20:01
Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu
Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu
19:59
Van ve Ağrı’da sokaklar karıştı Çok sayıda kişi gözaltında
Van ve Ağrı'da sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında
19:41
Dünyada bir ilk Altın Sokak’ı resmen tanıttılar
Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar
19:21
2008 krizini öngören ekonomistten yatırım tavsiyesi gibi uyarı: Dolar çökecek, yerini altın alacak
2008 krizini öngören ekonomistten yatırım tavsiyesi gibi uyarı: Dolar çökecek, yerini altın alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 20:55:17. #7.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Kaçak Telefon Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.