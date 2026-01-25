Kahramanmaraş'ta Köprüden Uçan Araçta 5 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta Köprüden Uçan Araçta 5 Yaralı

Kahramanmaraş\'ta Köprüden Uçan Araçta 5 Yaralı
25.01.2026 02:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobil köprüden uçarak kaza yaptı, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobil körüden uçtu, 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yörük Selim Mahallesi Hikmet Kabakcı Caddesi üzerinde Y.D. yönetimindeki 09 ALN 491 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki köprüden uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan E.Y, A.K, Y.E.Ç, M.Y. yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Güvenlik, 3. Sayfa, Otomobil, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta Köprüden Uçan Araçta 5 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı
Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi
Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı
Balıkesir’de 5.1 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem

23:51
Şişli’de çöp konteynerinde bulunan başı kesik kadın cesedinin kimliği belli oldu
Şişli'de çöp konteynerinde bulunan başı kesik kadın cesedinin kimliği belli oldu
23:37
Özel’in “Raconu kessin“ çağrısına Bahçeli’den yanıt: Büyüklük yapmak tuzaktır
Özel'in "Raconu kessin" çağrısına Bahçeli'den yanıt: Büyüklük yapmak tuzaktır
23:34
Okan Buruk’tan transfer mesajı
Okan Buruk'tan transfer mesajı
22:56
Suriye’de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı
Suriye'de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı
22:34
Suriye ordusu: SDG, Kandil’den Haseke’ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz
Suriye ordusu: SDG, Kandil'den Haseke'ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz
21:40
Şişli’de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu
Şişli'de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 03:22:39. #7.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Köprüden Uçan Araçta 5 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.