Kahramanmaraş\'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, düzenlediği operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
