Kahta'da yol yenileme çalışmalara devam ediyor
Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen yol yenileme çalışmaları devan ediyorKahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, alt yapı ve yol sorununun olduğu Girne Mahallesi, Aşiyan Kent Konutları yolu ve yaklaşık 1400 metre uzunluğundaki...
Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen yol yenileme çalışmaları devan ediyor
Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, alt yapı ve yol sorununun olduğu Girne Mahallesi, Aşiyan Kent Konutları yolu ve yaklaşık 1400 metre uzunluğundaki Ahmet Aydın Caddesinin yenileme çalışmalarını yerinde inceleyip birim amirlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı Yaptığı açıklamada, "İlçemizde ciddi yol sıkıntılarımız var. Ekiplerimiz planlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Girne Mahallemizde Aşiyan Kent Sitesi yolu ve yaklaşık 1400 metre uzunluğundaki Ahmet Aydın Caddemizde yol yapım çalışmalarımız başladı. Allah'ın izniyle alt yapı ve zemin güçlendirme çalışmalarımızın tamamlanmasıyla yollarımıza sathi asfalt sermeye başlayacağız. Mahalle sakinlerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi
Girne Mahalle Muhtarı Murat Kaymak ise, "mahallemizdeki bozuk yollar için Belediye Başkanımız seçim öncesi bize söz vermişti. Kendisinden Allah razı olsun. Biz de talepte bulunduk ve talebimizi hemen yerine getiren Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ve ekibine teşekkür ederim" diye konuştu. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:08 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Kahta'da yol yenileme çalışmalara devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika 15:18 Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor 15:09 Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı 15:07 Devlet kurumuna girip "Size koronavirüs hediye getirdim" diyen şahsa 3 bin lira para cezası 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:47 Kıskandığı sevgilisini göğsüne sapladığı 9 bıçak darbesiyle öldürdü 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:26 Son dakika: Cudi Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik Yıldırım-1 Cudi operasyonu başladı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:03 Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü 13:51 Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kritik toplantı başladı 13:44 Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 13:12 Uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı