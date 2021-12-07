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Son dakika haberleri! Ambulans uçak, kalp yetmezliği olan 1 haftalık bebek için havalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Ambulans uçak, kalp yetmezliği olan 1 haftalık bebek için havalandı

07.12.2021 11:34

Son dakika haberler... SİVAS'ta, 1 hafta önce dünyaya gelen, kalp yetmezliği ve pulmoner hipertansiyonu bulunan bebek, ambulans uçakla İstanbul'daki hastaneye sevk edildi.

SİVAS'ta, 1 hafta önce dünyaya gelen, kalp yetmezliği ve pulmoner hipertansiyonu bulunan bebek, ambulans uçakla İstanbul'daki hastaneye sevk edildi.

Kentteki Numune Hastanesi'nde 1 hafta önce dünyaya gelen, Alender- Halime Macin çiftinin bebeklerine, kalp yetmezliği ve pulmoner hipertansiyon teşhisi koyuldu. Hastanede tedavisi süren ve henüz ismi konulmayan bebeğin İstanbul'da tedavi edilmesine karar verildi. 1 haftalık bebek için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans uçak talep edildi. Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na bebek için bugün ambulans uçak indi. Hastaneden alınarak havalimanına getirilen bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü. Bebeğin tedaisine, İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edilecek.


Son dakika haberleri! Ambulans uçak, kalp yetmezliği olan 1 haftalık bebek için havalandı
Son dakika haberleri! Ambulans uçak, kalp yetmezliği olan 1 haftalık bebek için havalandı
Son dakika haberleri! Ambulans uçak, kalp yetmezliği olan 1 haftalık bebek için havalandı
Son dakika haberleri! Ambulans uçak, kalp yetmezliği olan 1 haftalık bebek için havalandı
Son dakika haberleri! Ambulans uçak, kalp yetmezliği olan 1 haftalık bebek için havalandı
Son dakika haberleri! Ambulans uçak, kalp yetmezliği olan 1 haftalık bebek için havalandı
Son dakika haberleri! Ambulans uçak, kalp yetmezliği olan 1 haftalık bebek için havalandı
Son dakika haberleri! Ambulans uçak, kalp yetmezliği olan 1 haftalık bebek için havalandı
Son dakika haberleri! Ambulans uçak, kalp yetmezliği olan 1 haftalık bebek için havalandı
Son dakika haberleri! Ambulans uçak, kalp yetmezliği olan 1 haftalık bebek için havalandı
Son dakika haberleri! Ambulans uçak, kalp yetmezliği olan 1 haftalık bebek için havalandı

İstanbul, Ambulans, Bebek, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Ambulans uçak, kalp yetmezliği olan 1 haftalık bebek için havalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Ambulans uçak, kalp yetmezliği olan 1 haftalık bebek için havalandı - Son Dakika
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