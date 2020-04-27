Kamu İhale Kurulu'nun yeni üyeleri belirlendi - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan , görev süreleri dolan Kamu İhale Kurulu (KİK) üyeliklerine yeni atama yaptı. Atama kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

KİK başkan, ikinci başkan ve üyeliklerine yapılan atamalar Resmi Gazete'nin 27 Nisan 2020 tarihli sayısında yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atamaya göre, Kurulun 9 üyesinden 5'i değişti. KİK Başkanı Hamdi Güleç aynı göreve yeniden atandı. Atama kararında şöyle denildi:

"Cumhurbaşkanlığından; Kamu İhale Kurulu Başkan, İkinci Başkan ve üyeliklerine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 53 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 7 nci maddeleri gereğince ekli listede yer alan kişiler atanmıştır."

KİK, kamu kurumlarının yaptığı ihalelere yönelik şikayetleri, yasanın kendisine tanıdığı çerçevede değerlendirip karara bağlıyor.

KİK ÜYELERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığı KİK üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

"Başkan Hamdi Güleç, İkinci Başkan Osman Duru. Üyeler: Ahmet İhsan Şatır, Oğuzhan Yıldız, Osman Şahin, Necmi Keskinsoy, Mehmet Bıçkıcı, Selami Korkmaz, Halil Yılmaz.

Hamdi Güleç, Osman Duru, Ahmet İhsan Şatır ve Oğuzhan Yıldız yeniden atanırken, diğer 5 üyenin ataması yeni yapıldı.

KİK BAŞKANI HAMDİ GÜLEÇ

KİK Başkanlığına ikinci kez atanan Hamdi Güleç, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1989 yılında Ankara İdari Yargı Hakim Adayı olarak göreve başladı. Ankara İdare Mahkemesi Hakimi ve Danıştay Tetkik Hakimi olarak çalıştı. 1997'de kamu görevinden ayrılarak serbest avukatlık yaptı. 2006 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Hukuk İşleri Başkanlığına atanarak kamu görevine geri döndü. 2007 yılında Kanunlar, Kararlar ve Hukuk İşleri Başkanı olarak naklen Cumhurbaşkanlığı'na geçti ve Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandığı tarihe kadar bu görevini sürdürdü. 16 Nisan 2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandı. Güleç, 18 Nisan 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İhale Kurulu Başkanı olarak atandı ve 27 Nisan 2016 tarihinde yapılan yemin töreninin ardından göreve başladı.

- İstanbul