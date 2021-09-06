Kan Kardeşler: Malcolm x & Muhammed Ali Filmi - Son Dakika

Daha önce yayınlanmamış arşiv görüntülerinin yer aldığı belgeselde, tesadüf eseri yolları kesişen efsanevi boksör Muhammed Ali ile insan hakları aktivisti Malcolm X arasındaki dostluğa odaklanılıyor.
Yönetmen: Marcus A. Clarke
Senaryo: Randy Roberts, Johnny Smith
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali
Yapımcı Firma: Lightbox
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 95 dk.
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 09.09.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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