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KAN SULANDIRICI KULLANANLAR KİRAZ TÜKETİRKEN DİKKAT - Son Dakika

KAN SULANDIRICI KULLANANLAR KİRAZ TÜKETİRKEN DİKKAT

13.06.2021 12:29

Koronavirüsün kanı koyulaştırıcı etkisi nedeniyle bu dönemde başta aspirin olmak üzere kan sulandırıcıların hekimler tarafından önerildiğini hatırlatan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr.

Koronavirüsün kanı koyulaştırıcı etkisi nedeniyle bu dönemde başta aspirin olmak üzere kan sulandırıcıların hekimler tarafından önerildiğini hatırlatan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nuri Kurtoğlu, bu ilaçları kullanırken aşırı kiraz tüketiminin beklenmedik kanamalara neden olabileceği konusunda uyardı.

Medicana Ataşehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nuri Kurtoğlu, "Salisilik asit içeriğinin fazla olduğu meyveler, kiraz, kızılcık, yaban mersini, vişne gibi kırmızı meyveler, kış döneminde yaygın şekilde kullanılan portakal ve mandalina, ananasta da kanı inceltici özellik bulunur. Bunlar mide ve idrar yolu kanaması olabileceği gibi daha ölümcül kafa içi kanamalarına da sebep olabilir" diye konuştu.

"PERİYODİK KAN TESTLERİ YAPTIRIN"

Bu ilaçları kullanan kişilerin hekimlerine hangi meyveleri yiyip yemeyeceklerini sormaları gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Nuri Kurtoğlu, 'Bu meyveleri tüketirken ölçüleri çok dikkatli seçmek, aşırı tüketimden kaçınmak gerekiyor. Bazı sebzelerde yine kanı inceltici maddeler bulunmakta. Bu sebzeleri sınıflamak gerekirse zerdeçal, zencefil, kekik, nane... Kan sulandırıcıların kanı ne kadar sulandırdığı periyodik olarak yapılacak kan testleriyle öngörülebiliyor. Bu meyve ve sebzeleri tüketen kişilerin kontrollerini daha sık aralıklarla yaptırmalarını öneririm. İdrar ve mide kanamaları, idrar renginde değişiklikler, ağızdan ve burundan kan gelmesi, büyük abdestten kan gelmesi bizi bir iç kanama konusunda şüphelendirir. Özellikle warfarin sodyum kullanan hastalar INR adı verilen testlerini belirli aralıklarla yaptırsınlar" tavsiyesinde bulundu.

"İLAÇ KULLANMAK YERİNE KİRAZ YEMEK DOĞRU DEĞİL"

Prof. Dr. Kurtoğlu, "İlaç kullanmadan meyve ile bu etkiyi sağlamak mümkün değil. İlaçların bazı kronik hastalarda kullanılması önemli. 'İlaç yerine bu işi meyve ve sebzeyle sağlayabiliriz' çok doğru ve mantıklı bir yaklaşım değil? uyarısında bulundu.

'HEKİM TAVSİYESİNDE KULLANIN'

Koronavirüs döneminde özellikle enfeksiyon ve göğüs hastalıkları uzmanlarının aspirin ve birtakım kan sulandırıcı ilaçları önerdiğini belirten Prof. Dr. Kurtoğlu şunları söyledi:

"Koronavirüsün kanı koyulaştırıcı etkileri nedeniyle hekimler, başta aspirin ve birtakım kan sulandırıcı ilaçlar vermekte. Hekim kontrolünde ve öngörülen sürede bu ilaçların kullanılması gerekiyor. Ben kardiyoloji uzmanı olarak kalp ve damar hastalığı bulunan kişilerde kalp krizi ve felçlerin önlenmesi adına düşük dozdaki aspirini öneriyorum. Bu ilaçlarla felçleri yüzde 50, kalp krizlerini de yüzde 30 oranında engellemek mümkün. Ancak hekim tavsiyesi ile bu ilaçların kullanılması gerekir."

'EKLEM RAHATSIZLIĞI VE GUT HASTALIĞI OLANLAR ŞİFAYI KİRAZDA ARASIN'

Antioksidan kapasitesi yüksek olan kirazın vücuttaki iltihaplarla savaştığını belirten Medicana International İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız Melek Aksoylu ise, "Aspirinin kan sulandırıcı etkisi olduğu gibi kirazın da kan sulandırıcı etkisi var. Kirazın kendisi vücuttan toksinleri uzaklaştırırken, sıcak suda bekletilen kurutulmuş kiraz sapları da ödem atıcıdır. Bu meyvenin antioksidan kapasitesi yüksektir. Antioksidan kapasitesi yüksek olan ve özellikle kırmızı meyveler olarak adlandırdığımız grup dokulardaki iltihaplarla savaşır. Bu etkiyi gösteren besinler bağışıklığı güçlendirir ve ödemi engeller, kişiye göre değişmekle birlikte günlük 2-3 porsiyon meyvenin bir veya iki porsiyonu kiraza ayrılabilir, ortalama 15-20 adet kiraza denk gelmektedir. Özellikle eklem rahatsızlığı ve gut hastalığı olanlar şifayı kirazda arasın? önerisinde bulundu.

KAN SULANDIRICI KULLANANLAR KİRAZ TÜKETİRKEN DİKKAT
KAN SULANDIRICI KULLANANLAR KİRAZ TÜKETİRKEN DİKKAT
KAN SULANDIRICI KULLANANLAR KİRAZ TÜKETİRKEN DİKKAT
KAN SULANDIRICI KULLANANLAR KİRAZ TÜKETİRKEN DİKKAT
KAN SULANDIRICI KULLANANLAR KİRAZ TÜKETİRKEN DİKKAT

Antioksidan, Koronavirüs, Ataşehir, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAN SULANDIRICI KULLANANLAR KİRAZ TÜKETİRKEN DİKKAT - Son Dakika


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