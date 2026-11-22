Kanada Başbakanı Mark Carney'in katıldığı bir programda renkli anlar yaşandı. Program sırasında sahneye çıkan bir komedyen, ABD Başkanı Donald Trump’ın kılığına girerek izleyenlere sürpriz yaptı.

TRUMP'IN MEŞHUR HAREKETİNİ TAKLİT ETTİ

Sahneye gelen oyuncu, Mark Carney ile tokalaştığı sırada Trump’ın dünya liderleriyle el sıkışırken sıkça yaptığı ve adıyla özdeşleşen "kol çekme" hareketini taklit etti. Carney'in bu esprili selamlaşmaya gülümseyerek karşılık vermesi salonda ve ekran başındaki izleyiciler arasında neşeli anlara sahne oldu.