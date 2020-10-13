Kanada'da Ermeniler, Azerbaycan ve Türk konvoyuna saldırdı - Son Dakika

Kanada'nın Montreal kentinde, Azerbaycan'a destek için araçlarıyla konvoy oluşturan Azerbaycan ve Türkiye vatandaşları, bir grup Ermeninin saldırısına uğradı.

Olay hakkında açıklama yapan Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Kerim Uras, saldırıları yakından takip ettiklerini belirterek saldırganların yakalanması için Kanada makamlarıyla temasta olduklarını söyledi. Büyükelçi Uras, "Kanada'daki Ermeni grupların ülkemize ve Azerbaycan'a asılsız suçlamalar yönelten faaliyetlerine karşı Kanada'daki Türkler ve Azeriler da barışçıl gösteriler düzenlemektedir" dedi.

KANADA MAKAMLARINA BAŞVURU YAPILDI

Uras, "Bu kapsamda son olarak Montreal ve Toronto'da yapılan gösterilerde Ermeni kökenli bazı şahısların Türkler ve Azerilere yönelik tacizlerde bulundukları, oluşturdukları araç konvoylarına yabancı maddelerle saldırdıkları görülmüştür. Saldırganlar hakkında yasal işlemlerin yapılması için Kanada makamlarına başvuruda bulunulmuştur. Kanada'daki temsilciliklerimiz tarafından da ifade özgürlüklerini ve barışçıl gösteri haklarını kullanan Türk ve Azerilerin can ve mal güvenliklerinin sağlanması için Kanada makamları nezdinde girişim yapılmıştır" ifadelerini kullandı.