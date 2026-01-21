Kanada, Grönland ve Danimarka\'nın Yanında

KANADA Başbakanı Mark Carney, "Arktik egemenliği konusunda Grönland ve Danimarka'nın yanındayız" dedi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantısında konuştu. Arktik egemenliği konusunda, Grönland ve Danimarka'nın yanında olduklarını söyleyen Carney, Grönland'ın geleceğini belirleme konusundaki haklarını desteklediklerini bildirdi. Carney açıklamasında, NATO'ya da değinerek, NATO'nun 5'inci maddesine yönelik desteklerinin altını çizdi. Carney, "İttifakın kuzey ve batı bölgelerini güvence altına almak için NATO müttefikleriyle çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

Kanada'nın Grönland konusunda uygulanan tarifelere karşı çıktığını belirten Carney, bölgede güvenlik ve refahın sağlanması için görüşmeler yapılması gerektiğini aktardı. Carney, "Büyük güçler, ekonomik entegrasyonu silah, tarifeleri ise koz olarak kullanmaya başladı. Orta güçler birlikte hareket etmelidir. Çünkü masada yer almazsak, menüde yer alırız" diye konuştu.