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Kanal İstanbul'un temeli atılıyor! İşte ilk kazmanın vurulacağı nokta - Son Dakika

Kanal İstanbul'un temeli atılıyor! İşte ilk kazmanın vurulacağı nokta

14.06.2021 15:26

Muhalefetin yaptığı tüm eleştirilere rağmen Kanal İstanbul projesinin temeli 26 haziranda atılıyor. Projenin temelinin atılacağı noktanın görüntülenmesiyle ilk kazmanın vurulacağı yer de netleşti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli'nde yaptığı açıklamada, 'Kanal İstanbul'un, ilk köprüsünün temelini 26 Haziran'da atıyoruz" dedi. Bakan Karaismailoğlu, Sazlıdere geçişinde Başakşehir; Kayaşehir- Bahçeşehir arasındaki ulaşımı sağlayacak gergili eğik askılı köprü imalatına başlayacaklarını kaydetti.

"ÜLKEMİZİN LİDER OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Adil Karaismailoğlu, "Ana açıklığı 440 metre uzunluğunda olan köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metre uzunluğundaki yan açıklıklarıyla birlikte, uzunluğu 860 metre olurken, yaklaşım viyadükleri ile köprünün toplam uzunluğu 1.618 metreye ulaşacak. Köprü, trafiğe 2x4 şeritli olarak hizmet edecek. Köprünün platform genişliği ise 46 metre olacak. Unutmayın, bugün Kanal İstanbul'a karşı çıkan zihniyet, geçmişte Marmaray'ı, Avrasya tünelini de istemedi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de karşı çıktı. Osmangazi Köprüsü üzerinden de kirli algılar yaptı. Kim ne derse desin, biz sizlerden aldığımız güçle ülkemizin lider olması için çalışıyor, örnek gösterilen projeler yapmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

İLK KAZMANIN VURULACAĞI YER GÖRÜNTÜLENDİ

Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelinin atılacağı noktada çalışmalar sürüyor. Tören öncesi yapılan çalışmalar havadan da görüntülendi.

İşte ilk kazmanın vurulacağı o nokta:

Kanal İstanbul'un temeli atılıyor! İşte ilk kazmanın vurulacağı nokta
Kanal İstanbul'un temeli atılıyor! İşte ilk kazmanın vurulacağı nokta
Kanal İstanbul'un temeli atılıyor! İşte ilk kazmanın vurulacağı nokta
Kanal İstanbul'un temeli atılıyor! İşte ilk kazmanın vurulacağı nokta

Bahçeşehir, Başakşehir, Kayaşehir, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Kanal İstanbul'un temeli atılıyor! İşte ilk kazmanın vurulacağı nokta - Son Dakika Ekonomi


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