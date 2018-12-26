Son Dakika Haberleri: Kandıra'da 100 Çiftçiye 6 Bin Ceviz Fidanı Dağıtıldı

Kandıra'da 100 Çiftçiye 6 Bin Ceviz Fidanı Dağıtıldı

1 saat önce

Kocaeli'de kırsal kalkınmaya destek vermek amacıyla 'Meyveciliği Geliştirme Projesi' kapsamında Kandıra'da çiftçilere ceviz fidanı dağıttı.

Kandıra'da 100 Çiftçiye 6 Bin Ceviz Fidanı Dağıtıldı, System.String[]
Kocaeli'de kırsal kalkınmaya destek vermek amacıyla 'Meyveciliği Geliştirme Projesi' kapsamında Kandıra'da çiftçilere ceviz fidanı dağıttı.

Meyveciliği Geliştirme Projesi kapsamında son fidan dağıtımı Kandıra ilçesinde yapıldı. Büyükşehir Kandıra Park ve Bahçeler şefliğinde yapılan dağıtıma Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Lütfi Efil, Kandıra Ziraat Odası Başkanı Kemalettin Er ve çiftçiler katıldı. Törende konuşan Karaosmanoğlu, "Yaptığımız en güzel projelerin başında çiftçiye yaptığımız yardımlar gelir. Bütün çiftçimize yüzde 50 hibeli ürün desteği veriyoruz. Yeni ihtiyaçlarınız olursa bize müracaat edin. Elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız" dedi.

Konuşmaların ardından dağıtım töreni yapıldı. Kandıra'da 100 çiftçiye 6 bin adet ceviz fidanı dağıtımı yapıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Meyveciliği Geliştirme Projesi" kapsamında yapılan dağıtımlarda çiftçiye yardımcı olacak yüzde 50 hibeli üç-onbeş gübresi de verildi.

Öte yandan ceviz dikimi yapılacak arazilerin ücretsiz toprak analizleri İZAYDAŞ laboratuvarında yapılıyor. Dikimi yapılan meyve bahçelerine ise Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı ziraat mühendisleri tarafından tarım danışmanlığı hizmeti veriliyor. Fidan dağıtımı töreninde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 100 arıcıya yüzde 50 hibeli bal süzme, ısıtma ve dinlendirme kazanı da dağıtıldı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:08 Kaynak: İHA

İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli, Kandıra, Güncel
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