Kangal Termik Santrali\'nde İşçi Eylemi

Torku iştiraki olan Konya Şeker'e bağlı Kangal Termik Santrali'nde işçilere vaat edilen farkların ödenmemesine tepkiler sürüyor. İşçiler bu kez kaşıklı eylem yaptı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde Torku iştiraki olan Konya Şeker tarafından işletilen Kangal Termik Santrali'nde, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamında doğan farkların ödenmemesine tepkiler sürüyor. Yaşanan belirsizlik ve verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle TES-İŞ Sendikası gerekli tüm yasal ve demokratik hakların kullanılacağını duyurdu.

Geçtiğimiz gün düzenlenen basın açıklamasının ardından bu kez işçiler kaşıklı eylem yaptı. Yemekhanede işçiler kaşıklarını masaya vurarak işverenin tutumunu protesto etti. - SİVAS