Kanser hastasının ilacı 2 aydır başkalarına satılıyor - Son Dakika

Kanser hastasının ilacı 2 aydır başkalarına satılıyor

20.04.2021 10:42
Kanser hastasının ilacı 2 aydır başkalarına satılıyor, System.String[]

Adana'da kanser hastası bir adamın ilaçları dolandırıcılar tarafından son 2 ayda farklı illerde ki eczanelerden alındı.

Adana'da kanser hastası bir adamın ilaçları dolandırıcılar tarafından son 2 ayda farklı illerde ki eczanelerden alındı. Son 5 günlük ilacının kaldığını söyleyen adam, gözyaşları içerisinde yardım istedi.

Eşinden 17 sene önce boşanan 5 çocuk babası Süleyman Hergünaç (60), merkez Seyhan ilçesinde bulunan İstiklal Mahallesinde tek başına hayatını sürdürüyor. Çocuklarını görmeden yıllarca gündelik işlerde çalışan Hergünaç'a 2013'ün Aralık ayında lenfositik lösemi teşhisi konuldu. Bir süre sonra KOAH olan ve akciğerindeki kist nedeniyle çalışamaz hale gelen Hergünaç'a devlet tarafından engelli maaşı bağlandı.

İlk ilaç Antalya'dan alınmış

Hergünaç, iddiaya göre, Mart ayında önce doktora ardından da her zamanki eczaneye giderek kullanması gereken kanser ilacını almak istedi. Eczacısı tarafından, 'Abi senin ilaç Antalya'dan alınmış. Veremeyiz' demesi üzerine Hergünaç ilk şoku yaşadı. Bunun üzerine Antalya'daki eczaneye ulaşan adama Antalya'daki eczacı, 'Şikayetçi olma, ben bunu sileceğim. Sen Adana'dan ilacını al, mağdur olma' dedi. Hergünaç'da ilacını aldığı için şikayetçi olmadı.

Giresun'dan da ilacı alındı

Nisan ayının 16'sında ise yine önce kan verip ardından da doktor tarafından yazılan ilacını almak için eczaneye giden Süleyman Hergünaç'a eczacısı, 'Dün ilacın Giresun'da bulunan bir eczaneden alınmış' dedi. Bunun üzerine Giresun'daki eczaneyi arayan adama oradaki eczacı, '2 kişi geldi aldı. Güvenlik kamerası görüntüleri de var. Ben de mağdur oldum' dedi. Bunun üzerine Hergünaç'da. 'Benim kimliğim olmadan neden veriyorsunuz? Şikayet edeceğim' diyerek telefonu kapattı.

Ardından Hergünaç, önce Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, ardından da SGK ve Eczacılar Odası'na giderek 27 bin lira değerinde olan ilaçlarını 2 aydır alan kişi veya kişilerden şikayetçi oldu.

"5 günlük ilacım kaldı, mağdurum"

5 günlük ilacı kaldığını belirten ve gözyaşları içerisinde yardım isteyen Süleyman Hergünaç, "Her ay kan tahlili yaptırıp ilaçlarımı düzenli olarak almaktayım. Ama benim ilacımı Giresun'dan adıma giriş yapıp almışlar. Benim 5 günlük ilacım kaldı, mağdurum. Ben Adana'dayım ve ilacım Giresun'dan nasıl alınıyor bilmiyorum. Devlet büyüklerinden yardım bekliyorum ve bu kişilerin en yakın zamanda yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

"İlacı içmezsem belki öleceğim"

İlacını içemezse ölebileceğini söyleyen Hergünaç, "Bunlar ayın 15'inde ilacımı almışlar. Ben ayın 16'sında eczaneye gittiğimde bana ilacımın alındığını söylediler. Giresun'da bulunan bir eczaneden almışlar. Eczacı benim kimliğimi görmeden ilacımı nasıl veriyor. Bunların yakalanmasını istiyorum. 5 günlük ilacım kaldı, kötü durumdayım. Belki öleceğim ben. Bunlar dolandırıcı mı çete mi bilmiyorum nasıl olacak" dedi.

"O ilaçla ayakta duruyorum"

Geçen Mart ayında da ilacının Antalya'dan alındığını kaydeden Hergünaç, "Antalya'da bulunan bir eczaneden de almışlardı ilacımı orada ki eczacıyla görüştüğümde kaydı sildi ve ben buradan ilacımı aldım. Bu sefer de Giresun'a gitmişler. Her ay böyle gidiyor, ben nasıl yapacağım. Giresun'da ki eczacı da suç duyurusunda bulunacağını, güvenlik kamerası görüntülerinin olduğunu söyledi. Bugün Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, ardından da SGK ve Eczacılar Odası'na gidip dilekçe verdim. Benim biran önce ilaçlarımın verilmesini istiyorum. O ilacım olmazsa kan değerlerim düşüyor, o ilaçla ayakta duruyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Süleyman Hergünaç, ilacın fiyatının 27 bin lira olduğunu, 2 aydır dolandırıcıların devleti dolandırdığını sözlerine ekledi. - ADANA

Kanser hastasının ilacı 2 aydır başkalarına satılıyor
Kanser hastasının ilacı 2 aydır başkalarına satılıyor
Kanser hastasının ilacı 2 aydır başkalarına satılıyor
Kanser hastasının ilacı 2 aydır başkalarına satılıyor
Kanser hastasının ilacı 2 aydır başkalarına satılıyor
Kanser hastasının ilacı 2 aydır başkalarına satılıyor
Kanser hastasının ilacı 2 aydır başkalarına satılıyor
Kanser hastasının ilacı 2 aydır başkalarına satılıyor
Kanser hastasının ilacı 2 aydır başkalarına satılıyor

Antalya, Giresun, Kanser, Adana, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kanser hastasının ilacı 2 aydır başkalarına satılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Teşkilat dizisinin başrolü Deniz Baysal Yurtcu, koronavirüse yakalandı Teşkilat dizisinin başrolü Deniz Baysal Yurtcu, koronavirüse yakalandı Karın bölgesindeki aort damarı bir futbol topu genişliğine erişti! Doktorlar bile gözlerine inanamadı Karın bölgesindeki aort damarı bir futbol topu genişliğine erişti! Doktorlar bile gözlerine inanamadı Altının gram fiyatı 461 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 461 lira seviyesinden işlem görüyor Herkes seferber olmuştu! Nehre düşen İpek'in 20 saat sonra kahreden haberi geldi Herkes seferber olmuştu! Nehre düşen İpek'in 20 saat sonra kahreden haberi geldi Her şey kafamızda, ancak hatırlamak ne mümkün! İşte rüyalarımızı unutma nedenimiz Her şey kafamızda, ancak hatırlamak ne mümkün! İşte rüyalarımızı unutma nedenimiz Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti İngiliz kulübünün 'Avrupa Süper Ligi' tepkisi geceye damga vurdu İngiliz kulübünün 'Avrupa Süper Ligi' tepkisi geceye damga vurdu Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Bahçeli'den Bahçeli'den "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt: Aradığınız para devletin kasasında         
11:25
Uydu görüntüleri paylaşıldı! Rusya'nın Ukrayna ile savaş planı ifşa oldu Uydu görüntüleri paylaşıldı! Rusya'nın Ukrayna ile savaş planı ifşa oldu         
10:56
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı         
10:47
Yere yatırıp üzerine çıktığı genci acımadan yumrukladı! Bir de o anları video çektirdi Yere yatırıp üzerine çıktığı genci acımadan yumrukladı! Bir de o anları video çektirdi         
10:40
Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 8,10 seviyesinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 8,10 seviyesinden işlem görüyor         
10:37
Ocak ayından itibaren aşı olan 15 milyon kişiden yalnızca 2 bin 500'ü koronaya yakalandı Ocak ayından itibaren aşı olan 15 milyon kişiden yalnızca 2 bin 500'ü koronaya yakalandı         
09:49
5 yıldır bunu planlıyormuş! Buda'ya kendini adayan adam, giyotinle kafasını kesti 5 yıldır bunu planlıyormuş! Buda'ya kendini adayan adam, giyotinle kafasını kesti         
09:37
Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ediyor! İki oyuncu birden veda etti Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ediyor! İki oyuncu birden veda etti         
09:13
Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı         
08:03
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'den AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'den "128 milyar buharlaştı" iddialarına yanıt         
05:07
Koronavirüs nedeniyle herhangi bir ölümün yaşanmadığı ülkeye tehlike kıyıdan geldi Koronavirüs nedeniyle herhangi bir ölümün yaşanmadığı ülkeye tehlike kıyıdan geldi         
23:44
Çok yüksek riskli iller arasındaki Erzincan'da alışverişlere 'her aileden bir kişi' kısıtlaması getirildi Çok yüksek riskli iller arasındaki Erzincan'da alışverişlere 'her aileden bir kişi' kısıtlaması getirildi         
23:44
Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı         
16:29
Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı         
16:17
Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti         
15:33
Halatların koptuğu asansör kazasında sarılarak oğlunu korumaya çalışan genç baba, ağır yaralandı Halatların koptuğu asansör kazasında sarılarak oğlunu korumaya çalışan genç baba, ağır yaralandı         
15:13
Uzman isimden tam kapanma çağrısı: Israrla öneriyorum, yoksa önünü alamayacağız Uzman isimden tam kapanma çağrısı: Israrla öneriyorum, yoksa önünü alamayacağız         
12:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2021 12:03:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanser hastasının ilacı 2 aydır başkalarına satılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei