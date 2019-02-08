İskenderun
Teknik Üniversitesinde (İSTE) "Teknoloji ve Endüstri 4.0 Çağında Kansere Etki Eden Etmenler" etkinliği düzenledi. ABD
'de Harvard Üniversitesi
Tıp Fakültesinde İmmünoloji bölümünde araştırmalar yapan Türk bilim insanı Dr. Semir Beyaz, yaptığı açıklamada, kanserin hücrelerin kontrolsüz bölünmesi sonucu dokuda oluşturduğu hasara neden olan karmaşık bir hastalık olduğunu söyledi.
Kanserin vücudun kolluk kuvvetleri olan bağışıklık sistemini etkisiz hale getirdiğini ve yayılma evresinin bu aşamada başladığını belirten Beyaz, "Kansere ilk tedavi yaklaşımı tümörün cerrahi olarak alınmasıdır. Bu yüzyıllarca önce düşünülen bir teknik olsa da, günümüzde hala kullanılmaktadır." dedi.
Beyaz, kansere etki eden faktörleri çalışırken neden-sonuç ilkesi gözeterek değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti.
Tedavi yöntemlerinin gelişimleri, inovasyonu hedefleyen ve işbirliğini ön plana çıkaran İSTE gibi üniversitelerde mümkün olduğunu dile getiren Beyaz, "Temel bilimleri toplum olarak desteklememiz ve kaynak ayırmamız lazım. Biyolojiyi anlamak çok boyutlu bir düşünme sistemi gerektirir. Vücudun ve yaşamın kendi mekanizmasını anlamadan hastalıklar düzgün bir şekilde tedavi edilemez." diye konuştu.
Katılımcılardan gelen soruların ardından, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Tolga Depçi, Beyaz'a plaket ve hediye takdim etti.