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Kapadokya'da 2. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali başladı - Son Dakika

Kapadokya'da 2. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali başladı

02.06.2021 20:02

Kapadokya'da 2. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali başladı Nevşehir Valisi Becel: "Böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz" Belediye Başkanı Savran: "Kayaşehrin tanıtımı için bu festivali önemsiyoruz" Festival Başkanı Saraçoğlu: "Pandemiye rağmen hiçbir iptal...

Kapadokya'da 2. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali başladı

Nevşehir Valisi Becel: "Böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz"

Belediye Başkanı Savran: "Kayaşehrin tanıtımı için bu festivali önemsiyoruz"

Festival Başkanı Saraçoğlu: "Pandemiye rağmen hiçbir iptal yaşamadık"

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bu yıl Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin ikincisi düzenlenen basın toplantısı ile başladı.

Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Nevşehir'de bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali, Kapadokya Alan Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen basın toplantısı ile başladı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, "İlimiz ve bölgemiz için son derece önemli olan ilkini geçen sene gerçekleştirdiğimiz ve bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz ama aslında Türkiye'deki 6.Uluslararası Turizm Film Festivaline ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Vali Becel, "Burası gerçekten doğal oluşumlarıyla tam bir film platosu. Sadece bizim düşüncemiz değil. Bu konuda faaliyet yürüten bir çok yapımcının da aynı düşündüğü görülüyor ki hem yerli hem yabancı çok sayıda filmin, dizinin ve reklam filminin çekildiğini hepimiz biliyoruz. Doğal plato yapısıyla bunu sağlayan bölgemiz tanıtımı açısından böyle bir organizasyon içerisinde olması son derece önemli. Bu organizasyonun hemen yeni normalleşme dönemine denk gelmesi bizler için şans oldu. 1 Haziran tarihinden sonra başlayan yeni süreç ile birlikte artık ülkemizin özlediği bölgemizin özlediği turizm hareketliliğini yakalamak için bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. Tam da bu sezon başlangıcını böyle güzel bir organizasyon ile yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ise Uluslararası Turizm Filmleri Festivalini, Kapadokya'nın yeni değeri olan Kayaşehir'in tanıtımı için çok önemsediklerini ifade etti. Savran, "Bölgemizin tanıtılmasına yönelik düzenlenen bu tür etkinlikler hız kazanarak devam edecek. Covid-19 nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zor günler geçiriyoruz. Festivalin güvenli bir ortamda geçirilebilmesi için gerekli önlemleri aldık. İnşallah tüm davetlilerimize güzel bir festival yaşatmak istiyoruz. Aynı zamanda Kapadokya bölgemizin yeni bir değeri olan Kayaşehrin tanıtımına katkı sağlayacağı için bu festivali çok önemsiyoruz" diye konuştu.

Uluslararası Film Festivali Başkanı Can Saraçoğlu'da açıklamasında Kapadokya'nın ev sahipliğinde düzenlenen festivale 100'e yakın misafirin katıldığını ve hiçbir şekilde iptal ile karşılaşmadıklarını söyledi. Saraçoğlu, "Pandeminin yansımasını aslında uluslararası etkinliklerde görebiliyoruz. Ciddi bir azalma oldu. Organizasyon anlamında, festival anlamında azalmalar oldu. Türkiye'de gerçekleştirilen ilk organizasyonlardan biriyiz. Risk alıyor muyuz? Kesinlikle hayır. Gerekli her türlü önlemleri alarak gerçekleştirdiğimiz festivaldeki güven, ülke olarak verdiğimiz güven, organizasyon olarak verdiğimiz güven, yerel yönetimler olarak verdiğimiz güven karşılığında şuan da davet edilen misafirlerimizin arasında iptal yok. Bir uluslararası film festivali için katılım sayısı, katılımcı sayısı ve katılımcı ülke sayısı çok önemlidir. Kapadokya'daki düzenlenen film festivali bu sene toplamda 100'e yakın misafir ile çok büyük başarıya imza atmıştır. Normalde yurtdışı ülkelerin bakış açısı yada algıları ya da endişeleri fazla olmasına rağmen bizim attığımız adım ile bu algıyı değiştiriyor bu güveni veriyoruz. Ama bunun arkasında sadece biz yokuz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın sağlamış olduğu destek, Turizm Geliştirme Ajansının yapmış olduğu gösterimler, sunumlar bu güveni pekiştiriyor" şeklinde konuştu.

Uluslararası CIFFT Federasyonu Başkanı Alexander Kammel de konuşmasında, Nevşehir'de ikincisi düzenlenen Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nde burada olmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını söyledi. Kapadokya Alan Başkanlığında düzenlenen basın toplantısının ardından Uluslararası Turizm Filmleri Festivali'nin ilk gösterimi Kayaşehir'de düzenlenen program ile başladı.

Nevşehir'in ev sahipliğinde düzenlenen Turizm Filmleri festivaline 38 ülkeden 340 film başvurusu gerçekleşirken, 120 finalist, 8 kategoride 34 kişi ödül alacak.

Kapadokya'da 2. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali başladı
Kapadokya'da 2. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali başladı
Kapadokya'da 2. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali başladı
Kapadokya'da 2. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali başladı
Kapadokya'da 2. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali başladı

Kapadokya, Nevşehir, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kapadokya'da 2. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali başladı - Son Dakika


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