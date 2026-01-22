EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda, 2 otomobilde yapılan aramada toplam 20 kilo 812 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.
Kapıkule Gümrük Sahasına gelen 2 otomobil gümrük tescil işlemlerinin ardından şüphe üzerine X-Ray taramasına sevk edildi. Taramada şüpheli yoğunluk tespit edilen otomobillerde narkotik köpekleri Füge ve Neptün ile arama yapıldı. Aramalarda toplam 20 kilo 812 gram esrar ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Kapıkule'de 20 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?