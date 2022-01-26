Kar altındaki merada, yılkı atları için saman bırakıldı - Son Dakika

ANTALYA'nın İbradı ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından Eynif merasındaki yüzlerce yılkı atı için Büyükşehir Belediyesi ekipleri saman bıraktı.

İbradı ilçesine bağlı Eynif merası etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Meradaki yüzlerce yılkı atı için harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, değişik noktalara saman bıraktı. 20 bin 607 dekar büyüklüğündeki merada gruplar halindeki yılkı atlarının, bırakılan yiyeceklerle kış şartlarıyla daha kolay mücadele etmesi amaçlandı.Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Araştırma Geliştirme Proje Şube Müdürü Deniz İlaslan Çürek, Eynif merasındaki yaban atlarının soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanabildiğini belirterek, "Doğada özgürce dolaşan yılkı atları için daha önce Manavgat yangını sırasında da besleme yapmıştık. Şimdi ise bölgede kış şartları sert geçiyor. Bir şekilde yakın bölgelere ulaşarak yem bırakıyoruz. Hava şartları bu şekilde devam ederse yem bırakmaya devam edeceğiz" dedi.

- Antalya