"Kar kaplanları"nın Ağrı'nın 2 bin rakımlı köylerinde karla mücadelesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kar kaplanları'nın Ağrı'nın 2 bin rakımlı köylerinde karla mücadelesi - Son Dakika

"Kar kaplanları"nın Ağrı'nın 2 bin rakımlı köylerinde karla mücadelesi

6 saat önce

Ağrı İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, zorlu kış şartlarının hakim olduğu 2 bin rakımlı yerlerde, kardan kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için gece gündüz çalışıyor.

Ağrı İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, zorlu kış şartlarının hakim olduğu 2 bin rakımlı yerlerde, kardan kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için gece gündüz çalışıyor.

Türkiye'de kış aylarında hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Ağrı'da, son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı özellikle kırsalda yaşayan vatandaşları olumsuz etkiliyor.

"Kar kaplanları" diye anılan Ağrı İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, deniz seviyesinden 2 bin metre yüksekte kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı bazı bölgelerde kapanan köy yollarını açmak için gece gündüz mücadele veriyor.

"Karla Mücadele Eylem Planı" çerçevesinde 3 bin 285 kilometre yol ağında 78 iş makinesi, 91 personel, 8 mobil ekiple çalışma yapılıyor.

Ekip elemanlarından operatör Yakup Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dağlık bölgelerdeki köylerde kar yağışının tipiyle birlikte yolları kapattığını ve bazen aynı yolu defalarca açmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Karla kaplı yolları en kısa sürede ulaşıma açmak için mesai gözetmeksizin çalıştıklarını belirten Yılmaz, "34 senedir İl Özel İdaresinde operatörlük yapıyorum. Ağrı'nın en uzak köylerinin bulunduğu ve Kars'ın Kağızman ilçesi ile sınırları olan köylerdeyiz. Yaz kış demeden vatandaşlara hizmet etmekten dolayı gurur duyuyoruz." dedi.

Yılmaz, karla mücadeleyi gece gündüz demeden sürdürdüklerini ifade ederek, "Hastalar ve doğum vakaları olduğunda zevkle gidip yolları açıyoruz. İl Özel İdaresi personeli olan bütün arkadaşlarımız ve operatörlerimiz şu anda yollarda çalışıyorlar. Hepsi de hizmet etmeye gayret gösteriyor. 7 gün 24 saat çalışıyoruz, gittiğimiz köylerde vatandaşların memnuniyetini görüyoruz." diye konuştu.

Yolları sürekli kapanan köylerden Sabunlu'nun muhtarı Mehmet Zeki Kırboğa, 6 ay yoğun kış yaşadıklarını, buna rağmen ekipler sayesinde mağduriyet yaşamadıklarını söyledi.

Kırboğa, "Ağrı'nın coğrafya şartları olarak en zor köylerdeniz, şu ana kadar İl Özel İdaresiyle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Yollarımız anında açılıyor, gece kar yağsa gece, gündüz kar yağsa gündüz yollarımızı açıyorlar. Kar kalınlığı 1 metreyi, bazı yerlerde 2 metreyi geçiyor." ifadesini kullandı.

Dumanlı köyünden Mehmet Eytemiş ise, zaman zaman etkili olan tipiyle beraber karın yüksekliğinin evlerinin boyuna ulaştığını belirterek, "Yollarımız 2 gün önce açıldı, bugün kapanmıştı yine açıldı. Dünden beri dışarıya çıkamadık. 24 saat kar yağıyor, bugün hava biraz güzel. Allah devletimizden razı olsun, sıkıntımız yok yollarımız sürekli açılıyor." açıklamasında bulundu.

Kar kaplanları nın Ağrı'nın 2 bin rakımlı köylerinde karla mücadelesi

Türkiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:37 Kaynak: AA
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