Kar yağışı Beyşehir'de güzel görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10 santimetreyi bulduğu Beyşehir'de, sabah saatlerinde etkisini gösteren buzlanmaya karşı ise belediye ekipleri harekete geçti.

Mesailerine dünden bu yana ara veren balıkçılar da öğleden sonra tekrar ava çıkmaya hazırlanıyor.

Öte yandan kar, ilçenin simgelerinden olan Beyşehir Gölü Milli Parkı, Taşköprü ve Anamas Dağları'nda güzel görüntüler oluşturdu. Manzara karşısında bazı vatandaşlar, cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle bu anları ölümsüzleştirdi.