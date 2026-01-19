Kar Yağışında Denize Giren Adamın Meydan Okuması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kar Yağışında Denize Giren Adamın Meydan Okuması

Kar Yağışında Denize Giren Adamın Meydan Okuması
19.01.2026 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bekir Şen, kar yağışında köpeğiyle denize girerek Putin ve Ronaldo'ya meydan okudu. Soğuk deniz onu üşütsede, bu deneyimden memnun kaldı.

AVCILAR'da kar yağışını gören Bekir Şen (56), soğuk havaya aldırış etmeden köpeği Papi ile denizde yüzdü. Şen, "Deniz beklediğimden fazla, havadan daha soğuktu" dedi.

Avcılar'da 36 yıldır yaşayan Bekir Şen, kar yağışının İstanbul genelinde etkisini arttırmasının ardından soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi. Köpeği Papi ile beraber denize giren Şen, o anları çevresindeki kişilere cep telefonuyla kaydettirdi.

'VLADİMİR PUTİN VE RONALDO'YA MEYDAN OKUYORUM'

Karlı havada denize girerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Futbolcu Cristiano Ronaldo'ya meydan okuduğunu belirten Bekir Şen, "İstanbul'a ne zaman yoğun bir kar yağarsa denize giriyorum. Birkaç senedir İstanbul'a hiç kar yağmıyordu, hasret kaldık. Buz gibi havada denize girdik. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cristiano Ronaldo suyun içine buz atıyor, ondan sonra buz gibi suya girdi diyorlar. Gelsinler burada buz gibi havada denize girsinler de görelim bakalım. Buradan meydan okuyorum her ikisine de. Hava soğuk, ben denizi sıcak zannediyordum. Deniz havadan da daha soğuktu, üşüdüm biraz ama değdi" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kar Yağışında Denize Giren Adamın Meydan Okuması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafede sır dolu ölüm Haberi alan yakınları çatıya çıktı Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı
Rize’de Sibirya’yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü Rize'de Sibirya'yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü
Dursun Özbek’in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Esra Erol’un şeriat sözlerine Hüda Par’dan sert tepki Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı

14:11
Hiç acımadılar Dev finali gölgede bırakan görüntü
Hiç acımadılar! Dev finali gölgede bırakan görüntü
13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
13:36
Galatasaray’da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
13:02
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
13:02
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 14:21:33. #7.11#
SON DAKİKA: Kar Yağışında Denize Giren Adamın Meydan Okuması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.