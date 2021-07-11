Kara Fatma'yı anlatacak projenin tanıtımı yapıldı - Son Dakika

Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği, hazırladığı ve prodes tarafından onaylanan milli mücadele kahramanı Kara Fatma'nın tanıtımını amaçlayan projenin startını verdi.

Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zekiye Çomaklı düzenlediği basın toplantısında "Hikayesi Kaybolan Kadınlar" başlıklı "Milli Mücadele Kahramanlarından Erzurumlu Üsteğmen Kara Fatma'nın anlatılacağı kültür projesinin tanıtımını yaparak açıklamalarda bulundu.

Çomaklı; düzenlediği basın toplantısında Aşkale/ Çay Köyde yapmayı planladıkları projeye değinerek "Ordumuzu teşkil eden tüm erlere "mehmetçik" denildiği gibi Milli mücadelede kahramanlık gösteren kadınlara da "Kara Fatma" adı verilmiştir. Projenin asıl mamacı Erzurumlu olan fakat çok büyük bir vefasızlık örneği olarak Erzurum'da tanınmayan, tanıtılmasına da gayret edilememiş olan milli Mücadele Kahramanı, "Kara" Lakabını Mustafa Kemal'in verdiği müfreze komutanlığı yapmış Erzurumlu Üsteğmen Kara Fatma'yı ilimizde tanıtmak, Üsteğmen Erzurumlu Kara Fatma diye vurgulamaktır.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü PRODES birimi ( Proje destek birimi) tarafından onaylanan Proje de neler yapılacak, Erzurumlu Kara Fatma'nın köyünde bir Kültür Evi ve kütüphanesi açmak, güzel bir rölyefini yaptırmak, Kara Fatma köyünün adının değiştirilmesi için köylünün rızasını almak ve imza toplamak, Üniversite hocalarımızın vereceği konferans ve paneller ile Kara Fatmayı anlatmak, hazırlanacak görseller, kitap ve dergi ile gelecek nesle kalıcı materyaller bırakmak.

Proje konusunda Valimiz Sayın Okay Memiş, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'a, Çay Köy Muhtarı Sayın Binali Tolu ile birlikte bilgilendirme yapıldı, hepsi çok ilgilendiler, şahsım ve derneğimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz.

Bir tek sıkıntımız var, köyümüz uluslararası yol güzergahında olduğu için köy girişine bir Tak yapılmasını arzu ediyoruz. Bu konuyu da Aşkale belediye başkanımıza aksettirdik, inşallah belediyemiz tarafından bu tak yapılırsa köyün girişi farklı bir görüntüye bürünecek.

"Hikayesi Kaybolan Kadınlar- Milli Mücadelede Anadolu Kadınları" başlıklı projemizin startını vermiş olduk, milli ve yerli tarih kültürümüz açısından oldukça anlamlı bir proje inşallah köyümüze ve ilimize hayırlı olur." - ERZURUM