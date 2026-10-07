Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem! Parasal sınırlar değişti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem! Parasal sınırlar değişti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem! Parasal sınırlar değişti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında hazırlanan yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı. Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespiti sınırı 185 bin TL'den 370 bin TL'ye, elektronik transferlerde ise 15 bin TL'den 30 bin TL'ye yükseltildi. İnternet ve mobil işlemlerde SMS koduyla kimlik doğrulamasının önü açılırken, belirli şartlarda imza örneği alınması gerekmeyecek.

“Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile bankalar, finansman ve faktoring şirketleri, sermaye piyasası kuruluşları, portföy yönetim şirketleri ile elektronik para ve ödeme kuruluşlarının kimlik tespitine ilişkin yükümlülüklerinde değişikliğe gidildi.

Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespiti yapılmasını gerektiren parasal sınır 185 bin liradan 370 bin liraya yükseltildi. Buna göre, işlem tutarının veya birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplamının 370 bin lira ve üzerinde olması halinde müşterinin ve müşteri adına hareket eden kişilerin kimlik bilgilerinin alınması ve doğrulanması gerekecek.

Ayrıca işlemin gerçek faydalanıcısının belirlenmesine yönelik gerekli tedbirler de uygulanacak.

ELEKTRONİK TRANSFERLERDE SINIR 30 BİN TL OLDU

Elektronik transferler, dijital kimlik tespiti ve basitleştirilmiş tedbirler kapsamında kimlik tespiti yapılması gereken parasal sınır da iki katına çıkarıldı. Daha önce 15 bin lira olarak uygulanan sınır, yeni düzenlemeyle 30 bin liraya yükseltildi.

SMS İLE KİMLİK DOĞRULAMADA YENİ DÖNEM

Düzenlemeyle finansal kuruluşların internet ve mobil kanallarda kullandığı müşteri doğrulama yöntemlerine ilişkin yeni şartlar da getirildi.

Müşterinin daha önce doğrulanmış cep telefonu numarasına gönderilecek tek kullanımlık SMS doğrulama kodu (SMS OTP) kullanılarak kimlik doğrulaması yapılabilecek.

İMZA ÖRNEĞİ ALINMASI GEREKMEYECEK

SMS doğrulama koduyla kimlik doğrulamasının yapıldığı işlemlerde müşteriden ayrıca imza örneği alınması gerekmeyecek.

Ancak kullanılacak doğrulama yönteminin işlemin niteliğine ve risk düzeyine uygun olması gerekecek. Yöntemin, işlemi yapan kişinin daha önce kimliği tespit edilmiş müşteri olduğuna yeterli güvence sağlaması şartı aranacak.

Finansal kuruluşların ayrıca yetkisiz kişilerin müşteri adına işlem yapması riskine karşı uygun güvenlik önlemlerini uygulaması gerekecek.

EkonomiTerörDövizSMSSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu’ndan “Fatma Betül Sayan Kaya“ yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış Kılıçdaroğlu'ndan "Fatma Betül Sayan Kaya" yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
Bilinci kapanan bebeği motosikletle hastaneye yetiştiren polise Bakan Çiftçi’den teşekkür Bilinci kapanan bebeği motosikletle hastaneye yetiştiren polise Bakan Çiftçi'den teşekkür
Hiç değişmemiş: Ünlü oyuncu Pelin Karahan’ın çocukluk fotoğrafını annesi paylaştı Hiç değişmemiş: Ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın çocukluk fotoğrafını annesi paylaştı
Uçakta akılalmaz olay Kadın yolcunun müstehcen hareketi şoke etti Uçakta akılalmaz olay! Kadın yolcunun müstehcen hareketi şoke etti
Kafes dövüşü ve judoda şampiyonluğu vardı: Bulut Akyüz trafik kazasında öldü Kafes dövüşü ve judoda şampiyonluğu vardı: Bulut Akyüz trafik kazasında öldü
Selam söyledikleri kıza saldırdıktan sonra 75 bin lirasını gasp ettiler Selam söyledikleri kıza saldırdıktan sonra 75 bin lirasını gasp ettiler
Milli takımdan emekli mi oldu Ronaldo suskunluğunu bozdu Milli takımdan emekli mi oldu? Ronaldo suskunluğunu bozdu
06:56
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
06:28
2026-KPSS lisans sonuçları açıklandı
2026-KPSS lisans sonuçları açıklandı
02:21
Uygulama noktasında silahlı saldırı 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı
Uygulama noktasında silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı
01:30
Derin Mermerci’nin Kandilli’deki 200 yıllık yalısına yolcu vapuru çarptı
Derin Mermerci'nin Kandilli'deki 200 yıllık yalısına yolcu vapuru çarptı
23:25
TFF’yi eleştiren Bülent Uygun, ’’Göreve talibim’’ diyerek duyurdu
TFF'yi eleştiren Bülent Uygun, ''Göreve talibim'' diyerek duyurdu
22:47
Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu Süper Lig’de bileği bükülmeyen tek takım oldular
Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu! Süper Lig'de bileği bükülmeyen tek takım oldular
19:20
Rusya’nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu
Rusya'nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 07:27:59. #7.13#
SON DAKİKA: Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem! Parasal sınırlar değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei