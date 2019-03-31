Son Dakika Haberleri: Karabük Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Rafet Vergili Kazandı.

Karabük Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Rafet Vergili Kazandı.

15 dakika önce

Karabük Belediye Başkanlığını MHP adayı Rafet Vergili kazandı.

Karabük Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı Rafet Vergili Kazandı., System.String[]
Karabük Belediye Başkanlığını MHP adayı Rafet Vergili kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Rafet Vergili 25 bin 165, AK Parti adayı Burhanettin Uysal 24 bin 857 oy aldı.

-Vergili'nin özgeçmişi-

Rafet Vergili, 1959 yılında Kastamonu'nun Araç ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise tahsilini Karabük TED Kolejinde tamamladı. 1979 yılında iş hayatına atılmıştır. Bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışında başta Umman, Cezayir, Romanya, İran, Azerbaycan, Suudi Arabistan ve Rusya'da olmak üzere 15 adetten fazla demir çelik tesisinin yapımını gerçekleştirdi. Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetlerini sürdüren demir çelik tesislerinin kurucusudur. 1983-1987 yılları arasında Karabük İşverenler Sendikasında görev yapmıştır. 1989-1992 yılları arasında Karabük Ticaret Odası Başkanlığı görevini yürütmüştür.

31 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Karabük Belediye Başkanı seçilmiş olup Belediye Başkanlığı görevini 2 dönemdir sürdürmektedir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:43 Kaynak: AA

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