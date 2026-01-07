Karabük Demir Kartalspor, Bağcılar\'ı Yendi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 8. hafta mücadelesinde Karabük Demir Kartalspor, konuk ettiği Bağcılar Belediyespor'u 72-55 yendi.
Yenimahalle Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada devre arasına 38-27 önde giren ev sahibi ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek müsabakayı 72-55 kazandı.
