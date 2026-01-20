Karabük'te 2025'te 3,914 Konut Satıldı - Son Dakika
Ekonomi

Karabük'te 2025'te 3,914 Konut Satıldı

Karabük'te 2025'te 3,914 Konut Satıldı
20.01.2026 15:28
TÜİK verilerine göre Karabük'te 2025'te toplam 3,914 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre Karabük'te yıl içerisinde 3 bin 914 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayımladı. Buna göre, 2025 yılında Türkiye'de 1 milyon 688 bin 910 konut satışı yapıldı.

Batı Karadeniz illerinden Karabük'te Aralık ayında 337'si ikinci el olmak üzere toplamda 466 konut satıldı. Aralık verilerinin ardından Karabük'te yıl içerisinde 2 bin 880'i ikinci el olmak üzere toplamda 3 bin 914 konutun 580'i ipotekli olarak satıldığı bildirildi.

Aynı dönemde Zonguldak'ta ise 624'ü ikinci el olmak üzere 1211 konut, Bartın'da ise 428 konut satıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

