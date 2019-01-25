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Karabük'teki Trafik Kazası

35 dakika önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak dereye düşmesi sonucu hayatını kaybeden biri çocuk 4 kişi defnedildi.

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Karabük'ün Yenice ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak dereye düşmesi sonucu hayatını kaybeden biri çocuk 4 kişi defnedildi.

Satılmış, Emine, Sevgi ve İrem Nur Kocabaş'ın cenazeleri yakınları tarafından Yenice Devlet Hastanesi morgundan alınarak Merkez Camisi'ne getirildi.

Kazada, aynı adı taşıdığı babası, annesi, eşi ve çocuğunu kaybeden maden işçisi Satılmış Kocabaş, burada taziyeleri kabul etti.

Düzenlenen cenaze törenine, Kocabaş ailesinin akraba ve yakınlarıyla Karabük Valisi Fuat Gürel, Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz ile çok sayıda kişi katıldı.

Satılmış, Emine, Sevgi ve İrem Nur Kocabaş'ın cenazeleri, kılınan namazın ardından Yamaç köyü Orta Mahallesi'nde toprağa verildi.

Bu arada, kazadan yaralı olarak kurtulan Enes Ali Kocabaş'ın tedavisi sürüyor.

Olay

Zonguldak'tan Karabük yönüne giden Satılmış Kocabaş (66) yönetimindeki 67 NK 124 plakalı otomobil dün, Yenice ilçesi Yeniköy mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrilmişti.

AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekipleri tarafından sudan çıkarılan araçta bulunan sürücüyle eşi Emine Kocabaş (65) olay yerinde hayatını kaybetmiş, gelini Sevgi (32) ve torunları İrem Nur (11) ile Enes Ali Kocabaş (4) Yenice Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Anne ve kızı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Eşinin işi dolayısıyla Manisa'nın Soma ilçesinde ikamet eden anne ve çocuklarının, yarıyıl tatili için kente geldiği öğrenilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:13 Kaynak: AA

İrem Nur, Kocabaş, Yenice, Karabük, 3. Sayfa
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