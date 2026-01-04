Karabüklüler Bandırma Günü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Karabüklüler Bandırma Günü Kutlandı

Karabüklüler Bandırma Günü Kutlandı
04.01.2026 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Ova Dernekler Federasyonu (KARODEF) tarafından düzenlenen "Bandırma Günü Hemşehri Buluşması", İstanbul'da yaşayan Karabüklüleri aynı çatı altında bir araya getirdi.

Karabük Ova Dernekler Federasyonu (KARODEF) tarafından düzenlenen "Bandırma Günü Hemşehri Buluşması", İstanbul'da yaşayan Karabüklüleri aynı çatı altında bir araya getirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, memleket bağlarını güçlendiren etkinlikte 'terörsüz Türkiye' mesajını yineleyerek, "Terörün acılarını ortadan kaldıracağız, terörün ekonomik kayıplarının olmaması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

KARODEF tarafından Kartal'da düzenlenen "Karabüklüler Bandırma Günü" programı, Karabüklü vatandaşları bir araya getirdi. Yoğun katılımın olduğu organizasyonda kültürel etkinlikler gerçekleştirilirken; Batı Karadeniz yöresine ait geleneksel ikramlar katılımcılara sunuldu. Hemşehri dayanışmasını güçlendirmeyi ve kültürel değerleri yaşatmayı amaçlayan organizasyonda, yerel sanatçılar tarafından sunulan kültürel içerikli performanslar ve çeşitli etkinlikler de yer aldı. Etkinliğe katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hemşehri buluşmalarının memleket bağlarını güçlendiren ve kültürel mirası yaşatan etkinlikler olduğuna vurgu yaparak, "Hemşehrilerimizi aynı sofrada, birlik ve beraberlik içerisinde görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.

"2026 inşallah terörsüz Türkiye'ye adım attığımız bir yıl olur"

Bakan Tunç, etkinlik kapsamında gerçekleştirdiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Karabüklü hemşehrilerimizi yöresel yemeğimizin etrafında aynı sofrada, birlik ve beraberlik içerisinde görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. 2026 inşallah başarılarla ve huzurla geçer. Hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah ülkemizin gelişmesinin ve kalkınmasının önündeki engellerin tamamen ortadan kalktığı; Türkiye Yüzyılı inşa sürecinin hızlandığı ve terörün olmadığı, terörsüz Türkiye'ye adım attığımız bir yıl olur. 41 yıldan bu yana terörle mücadele ediyoruz, bu uğurda binlerce şehit verdik, büyük acılar yaşadık. Bu vatan ve bu bayrak uğruna canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Şehitlerimiz bu ülkede terör olmasın diye mücadele ettiler, çocuklarımızın gelecekleri kararmasın diye canlarını feda ettiler. Onların emanetlerine sonuna kadar sahip çıkacağız. Terörün acılarını ortadan kaldıracağız, terörün ekonomik kayıplarının olmaması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2025 yılında 'terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili olarak terör örgütünün kendini feshetmesiyle beraber ortaya çıkan yeni durumla alakalı; meclisimizin ve devlet kurumlarımızın tam bir koordinasyon içinde önemli çalışmaları var. Biz milletimiz ne isterse onu yaparız. Cumhurbaşkanımız da her zaman milletimizin çizdiği rota üzerinde politikalarını sürdürmüştür. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' derken bunu her alanda icraata dökmüştür."

Etkinlik, plaket takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Karabüklüler Bandırma Günü etkinliğine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Nurettin Yiğit, KARODEF üyeleri ve birçok davetli katılım sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, Karabük, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabüklüler Bandırma Günü Kutlandı - Son Dakika

İsyan edip tüm ekini bedava dağıttı, duyan çuval çuval topladı Bir günde bitti İsyan edip tüm ekini bedava dağıttı, duyan çuval çuval topladı! Bir günde bitti
Ünlü iş insanı Ali Metin Kazancı hayatını kaybetti Ünlü iş insanı Ali Metin Kazancı hayatını kaybetti
İbrahim Tatlıses’i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi
İstanbul Boğazı’nda kan donduran görüntü İstanbul Boğazı'nda kan donduran görüntü
Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Delcy Rodriguez’i geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirdi Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Delcy Rodriguez'i geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirdi
Eksi 22 derecede Sarıkamış şehitleri için yürüdüler Eksi 22 derecede Sarıkamış şehitleri için yürüdüler

08:22
ABD’li Senatör Graham, Maduro ile ilgili Türkiye iddiasını doğruladı
ABD'li Senatör Graham, Maduro ile ilgili Türkiye iddiasını doğruladı
08:20
Fatih Tekke ve Okan Buruk arasında viral olan diyalog
Fatih Tekke ve Okan Buruk arasında viral olan diyalog
08:01
Oğuz Aydın’ın sözleşmesindeki Galatasaray maddesi ortaya çıktı
Oğuz Aydın'ın sözleşmesindeki Galatasaray maddesi ortaya çıktı
07:28
Kaza değil cinayet Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı
Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı
06:09
Maduro’yu kaçıran Trump’ın hedefinde 2 ülke daha var
Maduro'yu kaçıran Trump'ın hedefinde 2 ülke daha var
05:16
Trump’tan Delcy Rodriguez’e uyarı: Doğru olanı yapmazsa Maduro’dan daha büyük bedel öder
Trump'tan Delcy Rodriguez'e uyarı: Doğru olanı yapmazsa Maduro'dan daha büyük bedel öder
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 08:35:19. #7.11#
SON DAKİKA: Karabüklüler Bandırma Günü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.