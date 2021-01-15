Karadeniz'de 3 ilde kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Karadeniz'de 3 ilde kar yağışı etkisini sürdürüyor

15.01.2021 11:13
Karadeniz'de 3 ilde kar yağışı etkisini sürdürüyor, System.String[]

Rize, Ordu ve Giresun'da hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Rize, Ordu ve Giresun'da hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Rize'nin yüksek rakımlı bölgelerinde aralıklarla devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığı Ovit Dağı'nda 30, Ayder Yaylası'nda ise 10 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri, Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ve Ayder Yaylası'nda yolun araç trafiğine açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, sürücülerin kar lastiği olmadan yola çıkmamalarını, araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.

İkizdere, Çamlıhemşin, Hemşin ve Çayeli ilçelerine bağlı yüksek köylerde de kar yağışı sürüyor.

İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt, ekiplerin her türlü hazırlıklarını tamamlayarak çalışmalara başladığını belirterek, vatandaşların olumsuzluk yaşanmaması için dikkatli olmalarını istedi.

Giresun

Giresun'da yaylaların yanı sıra iç bölgedeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinde kar etkili oldu.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu'yu Şebinkarahisar üzerinden Karadeniz'e bağlayan kara yolu üzerindeki 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde de yağış etkisini sürdürüyor.

Eğribel Bakımevinde bulunan karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Ordu

Ordu'nun yüksek kesimlerinde yağan kar güzel görüntüler oluşturdu.

Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'nda 26, Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası'nda 4 santimetre ölçülen karla adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine, ilçeye bağlı Çambaşı Yaylası'nda dün sabah başlayan yağışın aralıklarla devam ettiğini söyledi.

Kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı bölgede hafta sonu da yoğun yağış beklendiğine dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

"Çambaşı Kayak Merkezi'nde konaklama alanları açık ve faaliyetlerini sürdürüyor. Kayak yapılabilmesi için şu an yeterli kar yok. Ancak hafta sonu yağması beklenen kar yeterli olursa hafta içi pandemi kuralları çerçevesinde kayak yapılabilecek. Günü birlik gezmeye gelenler ile konaklama yapanlar, karın oluşturduğu güzel manzara eşliğinde doğanın tadını çıkarıyor."

Kaya, ilçedeki yolların açık olduğunu ve vatandaşların rahatlıkla ulaşımını sağlayabildiğini sözlerine ekledi.

Karadeniz, Ordu, Rize, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadeniz'de 3 ilde kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika


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