Karakoçan'da Tek Yaşayan Şahıs Ölü Bulundu

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan şahıs, evde ölü bulundu.

Olay, Karakoçan ilçesi Gölpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek yaşayan ve diyaliz hastası olan 47 yaşındaki Yaşar Temur'dan bir süredir haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri camdan girerek kapıyı açarken sağlık ekipleri ise şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. - ELAZIĞ