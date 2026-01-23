Karaman'da Motosiklet Kazası: Genç Yaralandı - Son Dakika
Karaman'da Motosiklet Kazası: Genç Yaralandı

Karaman\'da Motosiklet Kazası: Genç Yaralandı
23.01.2026 10:19
Karaman'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsünün çenesi kırıldı, tedavi altına alındı.

Karaman'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü gencin çenesi kırıldı.

Kaza, Larende Mahallesi 1206. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nisa Y. idaresindeki 01 GA 702 plakalı Toyota marka otomobil ile Veysel Z. (18) yönetimindeki 70 MA 0458 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan gencin çenesinde kırık olduğu öğrenildi. Polisin kaza yerindeki incelemesinin ardından araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Karaman, Son Dakika

