Karaman'da Trafik Kazası: İki Yaralı - Son Dakika
Karaman'da Trafik Kazası: İki Yaralı

19.01.2026 17:39
Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu İbrahim ve Fatma Yılmaz yaralandı, hayati tehlikeleri var.

KARAMAN'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücülerden İbrahim Yılmaz (36) ve yanındaki eşi Fatma Yılmaz (32) yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi'nde kavşakta meydana geldi. Şükrü Özçelik (18) yönetimindeki 70 E 1770 plakalı otomobil kavşakta, İbrahim Yılmaz'ın kullandığı 57 DR 372 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden İbrahim Yılmaz ve eşi Fatma Yılmaz yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan yaralı çift, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yılmaz çiftinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA

Kaynak: DHA

