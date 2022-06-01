Karamürsel HEM ev dekorasyonu ve giyim kursu yıl sonu sergisi açıldı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Halk Eğitim Merkezi (HEM) ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Ev Dekorasyonu ve Giyim Kursu öğrencileri yıl sonu sergisi açtı.

Dereköy Ahmet Gazanfer Bilge İlkokulu'nda açılan sergiye, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Nazmiye Tunç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bahar Kaplan Yavuz ve vatandaşlar katıldı.

Kurs öğretmeni Hikmet Gizem Temel tarafından davetlilere 2021-2022 eğitim yılı hakkında yaptıkları çalışmalar ve eğitimlere ilişkin bilgi verildi.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergide 27 kursiyerin eserleri sergileniyor.