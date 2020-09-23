Karantina kaçaklarına kötü haber - Son Dakika

Karantina kaçaklarına kötü haber

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Candide Şentürk, korona virüsünün pozitif olduğunu bilip karantina kurallarına uymayan ve karşısındaki örneğin, 65 yaş üstü ya da kanser, koah hastası gibi riskli gruptan olduğunu bilerek ona bulaşmasına ya da bu nedenle ölümüne sebebiyet...

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Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Candide Şentürk, korona virüsünün pozitif olduğunu bilip karantina kurallarına uymayan ve karşısındaki örneğin, 65 yaş üstü ya da kanser, koah hastası gibi riskli gruptan olduğunu bilerek ona bulaşmasına ya da bu nedenle ölümüne sebebiyet veren kişinin "kasten yaralama ve kasten öldürme" suçu kapsamında yargılanabileceğini söyledi.

Korona virüsü testleri pozitif çıkıp evlerinde karantinada ya da hastanede tedavi altında olmaları gereken birçok kişi, sadece kendilerinin değil tüm toplumun sağlığını tehlikeye atarak karantina kurallarına uymuyor. Şehirler arası seyahate çıkan, düğüne katılan hatta işine dönüp çalışmaya devam eden bu kişileri hapis cezalarını da içeren birçok cezai yaptırım bekliyor.

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Candide Şentürk, karantina uygulaması kapsamına alınmasına rağmen, karantinadan kaçan bir kişinin bir başkasına korona virüsü bulaştırıp bulaştırmadığına bakılmayacağını belirterek, "Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesinde 'Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' denilmektedir" diyerek kurallara uymayanlara bu maddeden işlem yapılabileceğini ifade etti.

Kasten öldürme, kasten yaralama gibi dikkate alınabilir

Konuyla ilgili temel düzenleme olan bu madde hükmü uyarınca sağlanmak istenenin, bulaşıcı hastalığın oluşturduğu ya da oluşturabileceği tehlikenin önlenmesi olduğunu dile getiren Şentürk, "Korona virüsünün taşıyıcısı olduğunu bilen ve karantinada olması gereken kişinin buna uymayarak bir başkasına virüsü bulaştırması halinde yapılacak değerlendirmede kasten öldürme, kasten yaralama gibi suç tipleri de dikkate alınmalıdır" diye konuştu.

TCK 195. maddesi kapsamında belirtilen hususların, aynı zamanda 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32'inci maddesinde yer alan "Emre Aykırı Davranış" kabahat tanımına da uyduğunu ifade eden Dr. Candide Şentürk, "Karantina tedbirlerine uyulmaması halinde, fiil hem kabahat hem de TCK Madde 195'teki suçu teşkil edecektir. Kabahatler Kanunu'nun Madde 15/f.3 hükmünde ise 'Bir fiil hem kabahat hem de suç olarak tanımlanmış ise sadece suçtan dolayı yaptırım uygulanabilir. Ancak, suçtan dolayı yaptırım uygulanamayan hallerde kabahat dolayısıyla yaptırım uygulanır' denilmektedir. Bu itibarla anlatıldığı gibi bir durumda, TCK'nın 195'inci maddesi uygulanacaktır" dedi.

Candide Şentürk, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince 3 bin 180 liraya kadar idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılabileceğini ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkinse TCK 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılabileceğini kaydetti.

Dr. Şentürk, bu aybaşında yayınlanan genelgeye göre, ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildiğini de hatırlatarak, buna uymayanlar hakkında da 282'nci maddesi gereğince 3 bin 180 liraya kadar idari para cezası verilebileceğini söyledi. - İZMİR

Öğretim Üyesi, Koronavirüs, Karantina, Candide, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 09:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karantina kaçaklarına kötü haber - Son Dakika

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