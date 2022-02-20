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Karapınar'da Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına atletizm yarışması düzenlendi - Son Dakika

Karapınar'da Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına atletizm yarışması düzenlendi

20.02.2022 16:16
Karapınar'da Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına atletizm yarışması düzenlendi

Karapınar Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından, 7 yıl önce Ege Üniversitesinde uğradığı saldırıda yaşamını yitiren Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu adına atletizm yarışması düzenlendi.

Karapınar Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından, 7 yıl önce Ege Üniversitesinde uğradığı saldırıda yaşamını yitiren Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu adına atletizm yarışması düzenlendi.

Etkinliğe Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Mili Eğitim Müdürü İbrahim Önal, İlçe Spor Müdürü Muhammet Ali Karakul, MHP ilçe Başkanı Ercan Alp, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Karapınar Başkanı Başkanı Kemal Güzey ve davetliler katıldı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Karapınar Başkanı Kemal Güzey, yarışma öncesi yaptığı konuşmada, "Kahraman Türk evladı Fırat Çakıroğlu kalleş PKK tarafından şehit edildi. Şehit Çakıroğlu hep kalbimizde yaşayacaktır. Kendisini rahmet ve minnet ile anıyoruz." dedi.

Toplam 30 sporcunun yarıştığı koşuda, Ahmet Saraçöğlu birinci, Eyüp Bilge ikinci, Enes Demirel üçüncü oldu.

Ege Üniversitesi'nde 20 Şubat 2015'te PKK sempatizanları ile diğer öğrenciler arasında çıkan kavgada, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan saldırganlardan Nurullah Semo tutuklanmış, yapılan yargılama sonunda, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, karar duruşmasında, Semo'nun "kasten adam öldürmek", suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "örgüt adına suç işlemek" ve "örgüt üyeliği" suçlarından ise 15 yıl hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karapınar'da Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına atletizm yarışması düzenlendi - Son Dakika


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