Karasu Limanı'ndan Romanya'ya deneme seferi yapıldı - Son Dakika

Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkelere en yakın limanlardan olan Sakarya'daki Karasu Limanı'nda başlayan Ro-Ro seferleri kapsamında Romanya'ya deneme seferi yapıldı.

Kasım 2016'da hizmete açılan ve Temmuz 2019'da Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na Ro-Ro seferlerine başlanan Karasu Limanı'ndaki çalışmalar çerçevesinde dün de Romanya'nın Köstence Limanı'na deneme seferi düzenlendi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, kentin her geçen gün lojistik kapasitesini geliştirdiğini ifade etti.

Tüm dünyayı etkileyen salgın problemiyle mücadele ederken iş dünyasında yaşanan gelişmelerin kendilerini umutlandırdığını belirten Altuğ, şehrin ticari bakımdan dünyaya açılan kapısı konumundaki Karasu Limanı'nın kapasitesini ve işlevselliğini her geçen gün daha da artırdığını, dökme yük ve Ro-Ro seferleriyle hizmet veren limanın ticari olarak öneminin artmasının şehir ve ülke ekonomisine fayda sağlayacağını bildirdi.

Altuğ, 2019 Temmuz'dan beri Ukrayna'nın Chornomorsk Limanı'na haftada 3 gün karşılıklı Ro-Ro seferleri gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, "Ancak kara gümrük kapılarımızdaki yoğunluk uluslararası lojistik sektörümüzü limanlardan gerçekleşen Ro-Ro seferlerine daha da yöneltmeye başladı. Limanımızda bulunan ÖTV ve KDV'den muaf motorin satışı ve artan Ro-Ro kapasitesiyle Karasu Limanı ihracat için biçilmiş bir kaftan olarak görülecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Limanda faaliyet gösteren bir gemi acentesinin dün Romanya'nın Köstence Limanı'na deneme seferi gerçekleştirdiğini bildiren Altuğ, "Deneme seferi olmasına rağmen çok yoğun bir talep oluştu. Karasu Limanı'mızdan ayrılan Ro-Ro gemisi, 12 saate yakın bir sürede Romanya'ya varıyor ve taşıdığı araçlar bu limandan tüm Avrupa'ya ulaşıyor." ifadesini kullandı.

Altuğ, bu gelişmenin Karasu Limanı açısından çok önemli bir sürecin başlangıcı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Limanımızın Ro-Ro kapasitesinin artmasıyla buraya yapılacak yatırımlar da ciddi oranda artış gösterecektir. Gemi acenteleri limanımızın konumundan, işleyişinden çok memnunlar ve buraya yatırımlarını artırmayı hedefliyorlar. Limanımız artık haftanın her günü Ro-Ro seferi düzenlenecek bir konuma doğru ilerlemektedir. Yakın zamanda daimi olarak başlayacak Romanya seferleriyle şehrimiz, kuzey ülkelerinde olduğu gibi Avrupa'ya gerçekleşen ihracatta da lojistik üs haline gelecektir."

Altuğ, SATSO olarak Karasu Limanı'nda faaliyette bulunan ve araçların ülkelere girişlerinde kullandıkları Geçiş Belgesi hizmetine de aralıksız devam etiklerini, 8 aylık sürede 14 bine yakın belge satışı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Karasu ilçesinde 1994 yılında yapımına başlanılan, 21 yılda inşa edilen ve Kasım 2016'da ilk kez gemi yanaşan limandan ilk ihracat, 8 bin tonluk sacın yüklendiği Panama bandıralı "Cielo Di Tokyo" isimli gemiyle Ocak 2017'de ABD'ye yapılmıştı.