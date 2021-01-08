Karayel'den Develi'ye ziyaret - Son Dakika

Karayel'den Develi'ye ziyaret

08.01.2021 17:27
Karayel'den Develi'ye ziyaret, System.String[]

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel Develi'ye yapılacak yatırımlar hakkında istişare etmek ve Develililerin sorunlarını dinlemek için ilçeyi ziyaret etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel Develi'ye yapılacak yatırımlar hakkında istişare etmek ve Develililerin sorunlarını dinlemek için ilçeyi ziyaret etti.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan'ın Cumhuriyet Meydanında karşıladığı milletvekili Karayel, Cuma Namazını Merkez Çarşı Caminde kıldıktan sonra AK Parti İlçe Teşkilatı binasına geçerek ilçe yönetimi ve AK Partililerle görüştü. Develi esnafını ziyaret ederek dertlerini dinleyen Karayel, daha sonra Develi Belediyesine gelerek Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ile birlikte Develi'de yapılacak yatırımlar hakkında istişarelerde bulundu.

İstişareler sonrasında Develi Belediyesi tarafından yapımı bitme aşamasına gelen Çamlık Mesire Alanını ziyaret eden milletvekili Karayel daha sonra Çanakkale Şehitler Anıtı Parkı ve Dev Ali Türbesini ziyaret etti. Develi'nin potansiyeli itibariyle çok güzel hizmetler hak ettiğini ve bu hususta da elinden geldiği desteği sağlayacağını belirten milletvekili Karayel, "Cabbar Başkanımızla birlikte sürekli istişare halindeyiz. İnşallah bundan sonraki süreçte de Develimizin ihtiyacı olan yatırımları Develimize kazandırmanın gayreti içerisinde olacağız. Cabbar Başkanımızın başarılı çalışmalarını da takip ediyorum, kendisine bu hizmet davasında kolaylıklar diliyorum" dedi. Cabbar Başkan da Milletvekili Karayel'e ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileterek "Develimizin ihtiyacı olan proje ve hizmetlere her daim destek olan vekilimiz İsmail Emrah Karayel'e çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Karayel'den Develi'ye ziyaret
Karayel'den Develi'ye ziyaret
Karayel'den Develi'ye ziyaret

Yaşar Karayel, Hisarcık, AK Parti, Develi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karayel'den Develi'ye ziyaret - Son Dakika


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