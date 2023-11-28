Aldatılan adam, karısını böyle yakaladı

Aldatırken yakalananlar kervanına bir yenisi daha eklendi. Telefonda başka bir erkekle sohbet eden ve mini etekli fotoğraflarını gönderen kadın, o esnada kocasının kendisini görüntülediğinden habersizdi. Adam da o anlarda sakin kalıp karısının başka bir erkekle yazışmalarını cep telefonuyla kaydetti.

DURUMU FARK EDİNCE İŞ İŞTEN GEÇMİŞTİ

Bir süre sonra arkasında duran kocasını fark eden kadın, panikle telefonu kapatmaya çalışsa da iş işten geçmişti. Karısından intikam almak isteyen adam, o anları sosyal medyadan paylaştı. Görüntü kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı görüntüleri yayınlayan adamı tebrik etti.